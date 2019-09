Fique bem informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta quinta

Sol predomina nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul

Na maioria das regiões do estado, a quinta-feira (19) deve ser de tempo ensolarado e céu limpo. Já a região da metade Norte deve apresentar períodos de instabilidade com chuvas fortes no período da tarde e noite.

O clima permanecerá ameno durante o dia. Em Porto Alegre, a temperatura mínima é de 11ºC, já a máxima deve chegar aos 27°C.

Câmara aprova versão “light” de projeto que afrouxa lei eleitoral



Nesta quarta-feira (18) a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto de reforma da legislação eleitoral, um dia depois de o Senado rejeitar quase a totalidade da medida. Alguns critérios, que afrouxavam as regras vigentes, foram abandonados.

Ainda assim, permaneceram pontos que flexibilizam as regras e o controle sobre o uso das verbas públicas pelos partidos, como a liberação para pagamento de multas eleitorais, compra de sedes partidárias e passagens aéreas até para não filiados.

PF realiza buscas no Congresso e foca em líder do governo Bolsonaro no Senado



A Polícia Federal (PF) realiza durante a manhã desta quinta-feira (19) operação no Congresso, que tem como alvo o líder do governo de Jair Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). A PF também mira o filho do senador, o deputado Fernando Coelho Filho (DEM-PE).

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou mandados de busca e apreensão. O inquérito apura desvio de dinheiro público de obras na região Nordeste.

Os casos investigados são da época em que Bezerra Coelho era ministro da Integração Nacional de Dilma Rousseff (PT). Outros mandados de busca e apreensão também sendo cumpridos.

Mercado é informado de cancelamento de operação do Banrisul



Até às 22h desta quarta-feira (18), o governo do Estado, controlador do Banrisul, não havia anunciado sua decisão a respeito da operação de venda das ações ordinárias do banco. Existiam duas possibilidades: o cancelamento da operação ou a venda dos papéis por um valor cerca de 20% abaixo do projetado anteriormente. Nesta quarta, as ações ordinárias do banco fecharam a R$23,94 (queda de 0,66) e as preferenciais classe B (PNB) a R$23,73 (alta de 7,96).

No final da noite de ontem, a informação de que a operação seria cancelada passou a ser veiculada. No início desta quinta-feira (19) ainda não havia comunicado oficial por parte do banco. A alta das preferenciais, somada à elevação dos protestos de representantes de diferentes espectros políticos (de oposicionistas a aliados) a respeito da venda, aumentou a pressão para que o governo desistisse. O Executivo pretende usar o dinheiro da venda dos papéis para quitar passivos e regularizar o pagamento da folha dos servidores. Mesmo com os recursos, não há garantia de que seja possível manter os salários em dia no médio prazo.

Internacional perde em casa e Athletico-PR é campeão da Copa do Brasil 2019

O Athletico-PR é campeão da Copa do Brasil 2019! Com o Estádio Beira-Rio lotado com mais de 50 mil torcedores presentes, o Internacional perdeu em casa de 2 a 1 e o título foi para o Athletico-PR nesta quarta-feira (18), em Porto Alegre. Com isso, o Colorado ficou com o título de vice-campeão da Copa do Brasil.

O jogo foi tenso, com o time paranaense marcando um gol aos 23 minutos do primeiro tempo. O Inter conseguiu recuperar, marcando um gol também no primeiro tempo, aos 32. O time gaúcho precisava fazer mais dois para levar a vitória, mas não conseguiu marcar no segundo tempo. Nos acréscimos, o clube paranaense sacramentou o título com gol de Rony e grande jogada de Marcelo Cirino.

