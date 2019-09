Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta quinta-feira

Frio intenso marca amanhecer nesta quinta no RS

O amanhecer segue gelado em grande parte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (5). Em algumas cidades, como São José dos Ausentes e Caxias do Sul, a temperatura pode marcar zero grau nas primeiras horas do dia. Durante a tarde, o sol predomina, precedido do ingresso de algumas nuvens partindo da região Noroeste e Norte do estado.

Bolsonaro decide fazer 36 vetos a dispositivos do projeto de abuso de autoridade

O presidente Jair Bolsonaro decidiu fazer 36 vetos a dispositivos do projeto que trata do abuso de autoridade. O prazo para a sanção da lei termina nesta quinta-feira (5). O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional em agosto e define as situações que podem ser classificadas como abuso. O projeto tem 44 artigos. Foram vetados 36 dispositivos (trechos desses artigos) em 108 possíveis.

CCJ do Senado aprova texto da reforma da Previdência e PEC paralela

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (4), o texto-base sobre a reforma da Previdência. A reunião da CCJ para discutir e votar o parecer do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) sobre a proposta de emenda à Constituição teve início pela manhã. Após a aprovação do parecer, a comissão começou a análise dos destaques propostos pelos senadores.

Dos oito destaques que foram apresentados, apenas um foi aprovado pela CCJ: a emenda 483, que determina que a pensão por morte não pode ser inferior a um salário mínimo — hoje em R$998. A comissão rejeitou as outras sete propostas, entre elas a tentativa de alterar a idade mínima da reforma, a emenda que reduzia o tempo de contribuição para homens e também a proposta que abrandava regras para aposentadoria especial.

Grupo da Lava-Jato na PGR pede demissão coletiva em protesto contra procuradora-geral da República

Os seis procuradores que compõem o grupo de trabalho da Lava-Jato na PGR, Raquel Branquinho, Maria Clara Noleto, Luana Vargas, Hebert Mesquita, Victor Riccely e Alessandro Oliveira avisaram por meio de mensagem sobre suas demissões. O texto, assinado pelos seus procuradores, foi enviado na noite desta quarta-feira (4), a grupos coletivos de trabalho das forças-tarefas da Lava-Jato em Curitiba e no Rio.

Na manifestação, eles citam “grave incompatibilidade” com uma manifestação enviada por Raquel Dodge ao Supremo Tribunal Federal (STF) na noite da última terça-feira (3).

Grêmio é eliminado e Inter está na final da Copa do Brasil

O Grêmio abriu boa vantagem no duelo de ida, pelas semifinais da Copa do Brasil, contra o Athletico. Na ocasião, na Arena do Grêmio, os comandados de Renato Portaluppi venceram pelo placar de 2 a 0. Com a força de 28 mil torcedores, o Furacão conseguiu a vitória no tempo normal e devolveu o placar do jogo de ida, levando a decisão aos pênaltis. No total, foram 10 cobranças realizadas. A equipe paranaense converteu todas, enquanto o jovem Pepê desperdiçou a última, determinando a eliminação gremista.

Enquanto isso, o time colorado fez um belo jogo no Estádio Beira-Rio e marcou 3 gols contra o Cruzeiro, que ficou com o placar zerado. Na outra partida, o Inter havia vencido o time mineiro por 1 a 0, em Belo Horizonte. Agora, a final será decidida em dois jogos contra o Athletico-PR.