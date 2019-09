Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta quinta-feira

Quinta-feira amanhece chuvosa no Rio Grande do Sul

Após uma quarta-feira (11) marcada por chuvas localizadas, a quinta-feira (12) não será diferente no Rio Grande do Sul. A chuva permanece na maioria das regiões, exceto na região Oeste, entre a madrugada e o início do dia. Na parte da tarde, a chuva deve ficar concentrada em pontos da Metade Norte. O período pós-almoço deve apresentar um cenário de sol entre nuvens e temperaturas amenas em todas as regiões do estado. Em Porto Alegre, a temperatura máxima não deve ultrapassar os 17ºC. As mínimas mais baixas podem ser registradas em São José dos Ausentes, com previsão de 10ºC, e Pelotas, com 11ºC.

Mourão afirma que Bolsonaro mandou Guedes demitir Cintra porque discussão sobre nova CPMF “se tornou pública demais”

O presidente interino, Hamilton Mourão, afirmou nesta quarta-feira (11) que a demissão do secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, foi uma decisão do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o general da reserva, foi Bolsonaro quem transmitiu a ordem ao ministro da Economia, Paulo Guedes, após ter se incomodado com o fato da discussão sobre a criação de um imposto nos moldes da CPMF ter se tornado pública antes de uma decisão presidencial. Senado aprova reforma na Lei de Telecomunicações Foi aprovado pelo Senado, na noite desta quarta-feira (11), o Projeto de Lei da Câmara nº 79/2016, que altera o regime de concessão de telefonia fixa, como forma de autorizar a prestação do serviço pela iniciativa privada. O PLC prevê que as empresas privadas deverão se comprometer a investir na infraestrutura de redes de alta capacidade. Após a aprovação, o próximo passo será a sanção presidencial. Dentre os senadores que se manifestaram nos debates da matéria, a maioria foi favorável à sua aprovação. Argentina é presa no aeroporto de Porto Alegre com mais de 13 quilos de drogas Uma mulher de 34 anos foi presa na noite desta quarta-feira (11), ao chegar no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, com mais de 13 kg de drogas. Agentes da Receita Federal, ao revistarem a passageira, encontraram 10,85kg de substância MDMA, o princípio ativo do ecstasy, e 2,44kg de comprimidos de ecstasy. O entorpecente foi detectado com a ajuda do cão farejador K9. Conforme a Receita, a mulher vinha de um voo da Holanda, que chegou às 19h em Porto Alegre. Ela informou que iria ficar alguns dias na capital, e depois seguiria para Buenos Aires. Inter perde para Athletico-PR e leva decisão da Copa do Brasil para o Beira-Rio O resultado na Arena da Baixada, em Curitiba, ontem (11) à noite, não foi dos melhores para o Internacional. O Colorado levou um gol de Bruno Guimarães no segundo tempo e vai voltar para Porto Alegre com a missão de reverter o placar de 1 a 0. Na próxima quarta-feira (18), o Inter terá toda a torcida a seu favor no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Deixe seu comentário: