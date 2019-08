Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta quinta-feira

Temperatura aumenta nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul

Durante a manhã, o ingresso de frente fria na fronteira Oeste e no Sul traz chuva para pontos isolados do Estado. Antes da frente fria, as temperaturas vão aumentar em diversas áreas do Rio Grande do Sul, com máximas chegando aos 30ºC. Na parte da tarde para a noite, a instabilidade atinge a maioria das regiões, trazendo chuva inclusive para Porto Alegre.

Na Capital, o sol aparece mas há chance de chuva. A mínima fica na casa dos 13°C, e máxima chega aos 29°C.

Jair Bolsonaro e ministra Damares alteram integrantes da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos



Nesta quinta-feira (1º) foi publicada no Diário Oficial da União uma alteração do presidente Jair Bolsonaro, que decidiu trocar quatro dos sete integrantes da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. A alteração conta com a assinatura do presidente e da ministra Damares, da pasta da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

A mudança ocorre uma semana após o colegiado divulgar documento que atesta que a morte de Fernando Santa Cruz, pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, se deu de forma “não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro”.

Pagamento da folha julho será quitada no dia 13 de setembro aos servidores do RS



O governo do estado do Rio Grande do Sul divulgou nesta quarta-feira (31) o calendário de pagamento da folha de julho aos servidores do Executivo. Assim como no último mês, parte dos funcionários receberá o valor de forma parcelada. Conforme havia sido antecipado na última semana, o início dos depósitos será no dia 13 de agosto. Nessa data, o estado quitará os contracheques de quem recebe vencimento líquido de até R$ 2,5 mil, o que representa 53,8% dos vínculos totais.

Internacional vence Nacional-URU e avança para as quartas da Libertadores; torcedores do time rival praticam atos de racismo

Na noite desta quarta-feira (31) o Internacional voltou a vencer o Nacional-URU, no Estádio Beira-Rio. Com placar de 2 a 0 e gols de Rodrigo Moledo e Paolo Guerrero, a vitória significou avanço às quartas da Libertadores. Entretanto, torcedores do rival Nacional não ficaram contentes e protagonizaram atos de racismo nas arquibancadas.

Já o Grêmio, para avançar na Libertadores, enfrenta o Libertad no Paraguai na noite desta quinta-feira (1º). A partir das 21h30, o time defende a vantagem de dois gols trazida da Arena e buscará a vaga nas quartas de final.

Seleção masculina de handebol estreia nos jogos Pan-Americanos com vitória sobre o México



Com estreia com o pé direito nos jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, a seleção masculina de handebol venceu sem dificuldades o México, por 33 a 23 no primeiro confronto do Grupo B. A conquista da medalha de ouro também significa vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Os brasileiros voltam a jogar nesta quinta-feira (1º) contra o Peru, às 20h (horário de Brasília). Já na sexta (2), às 22h30, o Brasil atua contra os cubanos.

Deixe seu comentário: