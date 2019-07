Fique bem informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta quinta

Quinta-feira terá temperatura amena no Rio Grande do Sul

Depois de dias congelantes, o frio vai dar uma trégua para os gaúchos! Pela manhã, o sol aparece entre nuvens, com algumas áreas apresentando nebulosidade. As temperaturas máximas ficam entre 22°C a 25°C na maioria das cidades. Na capital, o dia será agradável e com sol entre nuvens. A mínima prevista será de 12° e a máxima fica na casa dos 24°C.

Reforma da Previdência é aprovada na Câmara em primeiro turno



Na noite desta quarta-feira (11) saiu o resultado da votação da Câmara, confirmando a aprovação do texto-base da reforma da Previdência em primeiro turno. Foram 379 votos favoráveis e 131 contrários, surpreendendo até mesmo os governistas. O texto precisava de, no mínimo, 308 votos para a aprovação.

Suspeitos de matar policial em Porto Alegre haviam sequestrado jovem como forma de vingança

A investigação da Polícia Civil sobre a morte do policial militar Gustavo de Azevedo Barbosa Júnior, de 26 anos, na madrugada desta quarta-feira (10) apontou três suspeitos. Segundo o delegado Newton Martins, eles procuravam por um rival, e por isso, haviam sequestrado a jovem de 22 anos, que era ex-namorada do alvo. Ela foi levada para prestar depoimento na delegacia.

Eduardo Leite tem reunião com o ministro da Economia Paulo Guedes e projeta entrada no Regime de Recuperação Fiscal

Nesta quarta-feira (10) o governador Eduardo Leite se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para relatar os avanços do RS no cumprimento de requisitos necessários à adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Acompanhado dos secretários de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos, da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, e do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, o governador relatou ao ministro que, nesta última semana, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano que vem e a privatização de três estatais (CEEE, CRM e Sulgás).

Grêmio empata e Inter perde no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (10) o Grêmio empatou em 1 a 1 com o Bahia, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os torcedores não gostaram da atuação gremista. Para se manter na competição, o time terá que vencer fora de casa na próxima quarta (17), na Fonte Nova, em Salvador. O Inter também não saiu com o melhor resultado e sofreu uma derrota para o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque, em São Paulo. Agora, resta ao time colorado virar o jogo no Beira-Rio. A próxima partida será na quarta-feira (17), às 21h30.

