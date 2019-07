Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta segunda

Chuva retorna ao Rio Grande do Sul nesta segunda

A instabilidade chega já no início do dia pelo Oeste e Sul. Nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens e as pancadas ocorrem ao longo do dia. As temperaturas seguem elevadas no Estado. Em Porto Alegre, o dia começa com sol. A temperatura mínima é 15ºC já a máxima será de 23°C.

Ataque a tiros deixa jovem morta e oito pessoas feridas em Gravataí



Por volta das 18h deste domingo (21), uma jovem foi morta e outras oito pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O caso ocorreu no bairro Santa Cruz. A mulher foi atingida por disparos no pescoço e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. As outras vítimas, que também foram levadas ao hospital, não correm risco de vida.

Inclusão de estados na Reforma da Previdência só deve ocorrer em 2020



Planejada por um grupo de senadores e com impacto de R$ 350 bilhões nos cofres públicos, a reforma da Previdência para os estados e municípios deverá acontecer apenas em 2020. A proposta, retirada do texto original do governo pelos deputados, terá de ser aprovada em dois turnos no Senado e depois retornar à Câmara, onde começaria a tramitação do zero. A expectativa é de que a votação final ocorra somente no primeiro semestre do ano que vem.

Obras na ponte do Guaíba são finalizadas e trânsito é liberado



Na tarde deste domingo (21), as obras que causaram o bloqueio na Ponte do Guaíba, em Porto Alegre, foram finalizadas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito já foi liberado na região. Durante o final de semana, o tráfego parcial causou congestionamentos na Região Metropolitana.

ACBF vence o Cerro Porteño e conquista o hexa na Libertadores de Futsal



Na tarde deste domingo (21), a ACBF de Carlos Barbosa venceu o Cerro Porteño, do Paraguai, pelo placar de 3 a 1, em Buenos Aires, garantindo o hexacampeonato na Libertadores de Futsal. Esse é o terceiro título seguido da equipe da Serra Gaúcha. Com o resultado, a ACBF se iguala ao Jaraguá como o maior campeão da competição.

Deixe seu comentário: