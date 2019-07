Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta segunda

Segunda-feira começa com frio no Rio Grande do Sul

A formação de uma nova frente fria provoca queda nas temperaturas e pancadas de chuva nesta segunda (29) e terça (30) em todas as regiões do estado. Hoje, nuvens carregadas aumentam ao longo do dia e deve chover em quase todo o território gaúcho. Em Porto Alegre, a instabilidade deve chegar apenas no final do dia. A temperatura mínima é de 9ºC e a máxima será de 22°C.

Programa Médicos pelo Brasil substituirá o Mais Médicos em regiões remotas do país, diz ministro da Saúde



Neste domingo (28), o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta voltou a falar sobre o programa “Médicos pelo Brasil”, que substituirá o “Mais Médicos” durante a abertura do Congresso MEDTROP – PARASITO 2019, em Belo Horizonte. Na semana passada, ele já havia dito que as mudanças serão divulgadas oficialmente na próxima semana. Segundo o ministro, o “Médicos pelo Brasil” vai substituir gradativamente o programa anterior, a medida em que as vagas forem preenchidas no novo modelo. Luiz Henrique Mandetta não quis divulgar o número de vagas.

Governo de Eduardo Leite prepara pacote para alterar Previdência de servidor público



O governo de Eduardo Leite está disposto a driblar a exclusão dos estados da reforma da Previdência em discussão no Congresso, e, para isso, prepara mudanças nas regras de aposentadoria dos servidores públicos estaduais. Entre as medidas em estudo, está o aumento da idade mínima para obtenção do benefício, a cobrança de contribuição dos inativos que ganham abaixo do teto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de R$5,8 mil, e a revisão das normas aplicadas a policiais militares. A intenção de Leite é enviar o pacote com projetos de lei e propostas de emenda à Constituição (PECs) no próximo mês à Assembleia, para garantir que a votação seja concluída ainda em 2019.

Grêmio enfrenta o CSA hoje

Nesta segunda-feira (29) o Grêmio joga contra o CSA, às 20h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão.

Brasil conquista três medalhas nos Jogos Pan-Americanos neste domingo



O ciclista Henrique Avancini, de 30 anos, terminou a prova de Cross Country masculino do Mountain Bike em segundo lugar, garantindo a medalha de prata da categoria nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Esta foi a segunda medalha que os atletas brasileiros conquistaram hoje (28) no ciclismo de montanha. Mais cedo, a brasileira Jaqueline Mourão, de 43 anos, já tinha conquistado a medalha de bronze do Cross Country feminino. Também neste domingo (28), o coronel da Força Aérea Brasileira (FAB) Júlio Almeida Antonio de Souza, de 49 anos, ganhou uma medalha de bronze. Atleta de tiro esportivo, ele marcou 217.3 pontos na categoria 10 metros com pistola de ar.

