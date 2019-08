Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta segunda

Segunda-feira começa fria no Rio Grande do Sul

Apesar do frio desta segunda-feira (5), o dia terá predomínio de sol em todas as regiões do Estado. No início do dia terá nevoeiro e neblina, com geada na maioria das cidades gaúchas. Ao longo do dia, as temperaturas sobem e o clima deve ser agradável.

Em Porto Alegre, o dia será de sol e céu limpo. A mínima é de 3°C, enquanto a máxima chega aos 19°C.

Caixa Econômica Federal divulga cronograma de liberação do FGTS hoje

O cronograma de liberação do saque imediato de parcela de até R$500, por conta ativa ou conta inativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), será anunciado pela Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira (5). Segundo a Medida Provisória nº 889, as liberações ocorrerão de setembro deste ano a março de 2020.

A projeção do Ministério da Economia é alcançar 96 milhões de trabalhadores e injetar R$30 bilhões na economia.

Criminosos atiram e colocam fogo em ônibus no bairro Mário Quintana, em Porto Alegre



Por volta das 21h deste domingo (4), criminosos atacaram e atearam fogo em um ônibus no bairro Mário Quintana, zona norte de Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar (BM), três homens em um carro abordaram o coletivo e atiraram contra o veículo. Em seguida, eles teriam embarcado e colocado fogo no ônibus.

Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o ônibus incendiado atendia a linha A62 – Alimentadora Wenceslau Fontoura. Por causa do crime, quatro linhas foram recolhidas à garagem e tiveram os serviços suspensos. São as linhas 659 – Ingá, 662 – Rubem Berta, 661 – Leopoldina, e B02 Leopoldina/Aeroporto/Indústrias. Já a linha 494 – Rubem Berta/Protásio teve o terminal alterado para o Beco da Fumaça.

Discussões da Reforma da Previdência retornam ao Congresso



Com a volta do recesso parlamentar na próxima semana, a reforma da Previdência volta a ser um dos assuntos principais das discussões. O texto aprovado na Câmara dos Deputados ainda precisa passar por mais um turno de votação na Casa.

Para garantir o mesmo sucesso da primeira votação, quando recebeu 71 votos a mais que o mínimo de 308 votos necessários, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), dedicou sua agenda na última semana para realizar reuniões. Maia esteve com o secretário da Previdência, Rogério Marinho, com o deputado Marcelo Ramos (PL-AM), que presidiu a Comissão Especial sobre o assunto, com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e com o presidente Jair Bolsonaro. Durante esta semana, ele deve se reunir com líderes governistas em um jantar para mapear os votos e ver se há condições para encerrar a matéria na Casa até esta quarta-feira (7).

EPTC divulga esquema de trânsito para jogo entre Grêmio e Chapecoense



A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou esquema de trânsito e transporte para a partida válida pelo Campeonato Brasileiro entre Grêmio e Chapecoense, que acontece nesta segunda-feira (5), na Arena. O jogo começa a partir das 20h e a previsão de público é de cerca de 20 mil pessoas.

Duas horas antes da partida, a linha Especial Futebol circulará com oito ônibus para atender os torcedores do Grêmio, saindo do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em direção ao estádio. O serviço de táxi será reforçado, com pontos de embarque e desembarque embaixo do viaduto da BR-448. Na saída, serão disponibilizados seis ônibus articulados da Carris. Após o jogo, também estarão à disposição dos torcedores 23 lotações, posicionadas na avenida Padre Leopoldo Brentano. Outra opção de transporte é o Trensurb, com desembarque e embarque na estação Anchieta.

