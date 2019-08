Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta segunda

Segunda-feira será de chuva em todo Rio Grande do Sul

A frente fria avança e traz chuva para todas as regiões gaúchas nesta segunda-feira (12). Desde o início da manhã, a instabilidade atinge pontos do Oeste, Centro e Sul, avançando pelas demais áreas ao longo do dia. O ar frio ingressa e as mínimas devem ocorrer somente no período da noite. Em Porto Alegre, terá chuva ao longo do dia. A mínima será de 13°C e a máxima não passa dos 17°C.

Jair Bolsonaro visita o Rio Grande do Sul nesta manhã



O presidente Jair Bolsonaro estará em solo gaúcho na manhã desta segunda-feira (12). Às 10h, ele participa da entrega de 47 quilômetros duplicados da BR-116. Está previsto que junto ao presidente estejam ministros, deputados e políticos da região para participar da cerimônia.

A obra de duplicação, de pouco mais de 211,22 quilômetros da rodovia que separa Pelotas de Guaíba, começou no segundo semestre do ano de 2012 e deveria ter sido concluída em 2015. A solenidade ocorre no quilometro 492 da BR-116, próximo ao Serviço de Atendimento ao Usuário da Ecosul, concessionária responsável pelo trecho. Depois, o presidente deve visitar o canteiro de obras que estão sendo executados pelo Exército, desde o início deste ano, em Barra do Ribeiro.

Homem confessa assassinato de jogador de futsal e é preso em Erechim



No final da tarde deste domingo (11), foi preso o homem suspeito de assassinar o jogador do Corinthians Futsal, Douglas Nunes da Silva, de 27 anos. O crime aconteceu na madrugada de sábado para domingo, quando os dois saiam de uma casa noturna em Erechim, no Norte do estado.

Ricardo Jean Rodrigues, de 25 anos, foi preso por volta das 17h20 e confessou ter atirado contra o atleta devido uma briga sobre o pagamento da conta. Durante depoimento à Polícia Civil, ele disse que foi convidado por um amigo, que também é jogador de futsal, a subir no camarote onde estava a vítima. Na hora de sair, o grupo discutiu sobre o valor que deveria ser pago por cada um, o que causou uma briga.

O homem será encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim.

Após prévias presidenciais, Mauricio Macri diz que “teve uma eleição ruim”



O atual presidente da Argentina, Mauricio Macri, admitiu derrota nas eleições prévias simultâneas e obrigatórias da corrida presidencial realizadas neste domingo (11). Com 99,37% das urnas apuradas, o opositor Alberto Fernández tem 47,66% dos votos, e Macri 32,08%. Roberto Lavagna aparece em 3º lugar com 8,23% dos votos.

Brasil confirma melhor atuação em Jogos Pan-Americanos em 2019



Nesta edição de 2019, a equipe brasileira confirmou a melhor atuação do país em Jogos Pan-Americanos. Com conquista de 171 medalhas, o país garantiu o 2º lugar do quadro geral de medalhas, com 55 de ouro, 45 de prata e 71 de bronze.

Em algumas modalidades, o Brasil mostrou dominância, surpreendeu em outras e também viu medalhas quase escaparem. Ouros inéditos foram conquistados nas modalidades de badminton, boxe feminino e taekwondo feminino.

