Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta segunda

Frio volta ao Rio Grande do Sul hoje

Uma massa de ar polar derruba temperaturas em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (19). O sol aparece entre nuvens, mas são esperados períodos de nebulosidade. O frio será mais intenso no começo da manhã e durante a noite, mas à tarde também serão registradas temperaturas baixas em diversos pontos.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima é de 7°C e a máxima será de 15°C.

Animais chegam no Parque de Exposições Assis Brasil para 42ª Expointer

Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (19), os animais inscritos na 42ª Expointer foram recebidos e inspecionados no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A abertura dos trabalhos é celebrada com uma rodada de café de cambona, ou café campeiro, oferecido pela prefeitura de São Nicolau.

A Expointer 2019 tem 3.975 animais inscritos, começa no próximo sábado (24) e vai até o dia 1º de setembro.

Pagamentos das cotas do PIS/Pasep começam nesta segunda



A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começam a pagar nesta segunda-feira (19) os recursos das cotas do PIS/Pasep. Porém, nem todos os trabalhadores irão receber esse dinheiro. Quem poderá resgatar o valor serão somente as pessoas que trabalharam com carteira assinada na iniciativa privada entre 1971 e 4 de outubro de 1988 e ainda não sacaram a quantia (no caso do PIS). O mesmo vale para quem atuou como servidor público ou militar no período (no caso do Pasep).

Inscrições para vestibular da UFRGS estão abertas

Na meia-noite desta segunda-feira (19) foram abertas as inscrições para o vestibular 2020 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os candidatos poderão se inscrever até o dia 16 de setembro no site da instituição e o valor da inscrição é de R$145. Quem obtiver a isenção do valor terá que se inscrever da mesma forma, com a diferença de não haver a cobrança.

As provas acontecerão em dois finais de semanas consecutivos, 23, 24 e 30 de novembro e 1º de dezembro, e iniciam todos os dias às 15h, com duração de 4 horas e 30 minutos. A única exceção será para os candidatos sabatistas, que têm horário diferenciado assegurado. As provas acontecerão nas cidades de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Imbé e Tramandaí.

Governadores da Amazônia Legal lamentam posicionamento do governo brasileiro



Em nota, governadores da Amazônia Legal lamentaram que as políticas e declarações do governo brasileiro tenham levado à paralisação de financiamentos internacionais e anunciaram que pretendem negociar diretamente com os países envolvidos. No último dia 10, a Alemanha anunciou a suspensão do financiamento de R$155 milhões para projetos de preservação da Amazônia refletindo “a grande preocupação com o aumento do desmatamento”. No dia 15, foi a vez do governo da Noruega anunciar a suspensão dos repasses de 300 milhões de coroas norueguesas, o equivalente a R$133 milhões, que seriam destinados ao Fundo Amazônia.

