Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta segunda

Chuva chega ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira

A chuva já começa desde cedo nas regiões Oeste e parte do Sul do estado nesta segunda-feira (26). Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens, mas a nebulosidade deve aumentar ao longo do dia. Durante a tarde, as temperaturas serão amenas.

Até o fim do dia, a chuva deve chegar na maioria das regiões, mas não em todos os municípios. Em Porto Alegre, a mínima é de 11ºC e a máxima chega na casa dos 24°C.

Pagamento da primeira parcela do 13º dos aposentados começa hoje



O pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia nesta segunda-feira (26). O depósito da gratificação será realizado a partir de hoje até o dia 6 de setembro, na folha mensal de pagamentos do INSS, seguindo o mesmo calendário dos benefícios de agosto.

De acordo com o INSS, cerca de 30 milhões de beneficiários tem direito à primeira parcela. Essa liberação de recursos deve injetar cerca de R$21,9 bilhões na economia neste terceiro trimestre.

Fernanda Young é enterrada em São Paulo



Por volta das 17h, o corpo de Fernanda Young foi enterrado neste domingo (25) no Cemitério de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo. A atriz, escritora, roteirista e apresentadora de TV morreu durante a madrugada, em Minas Gerais.

Autora de séries de sucesso, como “Os Normais”, “Minha Nada Mole Vida” e “Shippados”, teve uma crise de asma seguida de parada cardíaca. Ela estava no sítio da família quando passou mal. Fernanda foi levada de ambulância para um hospital da cidade vizinha, Paraisópolis. A equipe médica tentou reanimá-la, mas ela não resistiu.

Expointer registra público de mais de 93 mil pessoas no domingo

A organização da Expointer confirmou a presença de um público de 93.585 pessoas neste domingo (25), um dos maiores da história da feira. De acordo com a organização, as 8,6 mil vagas de estacionamento lotaram pela primeira vez. Além disso, na BR-116 o congestionamento atingiu quatro quilômetros.

A 42ª Expointer acontece ao longo desta semana e vai até o próximo domingo (1º). A organização reforça para os visitantes utilizarem, na medida do possível, o transporte público para ir ao evento.

Internacional perde de virada para o Goiás em partida válida pelo Brasileirão

Na tarde deste domingo (25), o Inter enfrentou o Goiás no Serra Dourada, em Goiânia. Já aos 11 minutos do primeiro tempo, o Goiás sofreu um gol e teve um jogador expulso. Mas, mesmo assim, virou o jogo sobre o Inter. Com uma partida arrastada, o Inter cedeu a derrota aos 50 minutos do segundo tempo. Nesta quarta-feira (28), o Colorado retorna à Libertadores com a obrigação de marcar no mínimo 2 a 0 contra o Flamengo, no Estádio Beira-Rio, a fim de avançar à semifinal do torneio.

