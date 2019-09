Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta segunda

Segunda-feira começa fria, mas terá sol e tarde agradável no RS

Massa de ar seco e frio define as condições do tempo no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (2). O sol aparece em todo o estado, com amplos períodos de céu claro na maioria das regiões. O dia amanhece com geada em algumas regiões como a Campanha, a Serra do Sudeste e baixadas da Metade Norte. Com o sol e o ar seco, aquece rápido e a segunda-feira terá grande amplitude térmica com marcas agradáveis à tarde. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 8°C e 20°C.

CNPq não assegura pagamento de bolsas de pesquisa a partir desse mês

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), um dos maiores financiadores da pesquisa no Brasil, não garante orçamento suficiente para pagar bolsas a partir de setembro, o que pode afetar as verbas pagas aos 79.538 bolsistas ativos no Brasil. A expectativa é de que as bolsas referentes a agosto cheguem a todos até sexta-feira (6), mas, depois disso, o cumprimento dos pagamentos é uma incógnita.

O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou na semana passada que o dinheiro acabava neste sábado (31). Ao G1, a pasta garantiu que segue trabalhando com os demais órgãos do governo para que esse valor seja liberado.

Jair Bolsonaro passará por nova cirurgia na semana que vem

Segundo o médico Antônio Luiz Macedo, que operou o presidente Jair Bolsonaro após a facada que sofreu em 2018 em Minas Gerais, o parlamentar passará por uma nova cirurgia, de médio porte, no próximo fim de semana em São Paulo. A operação será no próximo domingo (8) no Hospital Vila Nova Star, no Itaim Bibi, Zona Sul da capital paulista.

O presidente passou por avaliação com o cirurgião e com o cardiologista Leandro Echenique na manhã deste domingo (1º) no aeroporto de Congonhas. Depois, Bolsonaro seguiu de helicóptero para uma igreja evangélica na Zona Leste da cidade, onde participa de um culto religioso.

Furacão Dorian atinge as Bahamas com ventos de 295km/h

O furacão Dorian atingiu as Bahamas neste domingo (1º), com ventos de 295km/h. As informações são do Centro Nacional de Furacões (NHC), que citou “condições catastróficas” no noroeste do arquipélago e alertou para “destruição extrema das áreas afetadas”.

Segundo o NHC, o furacão de categoria 5 (no topo da escala chamada Saffir-Simpson) tocou a terra em Elbow Cay, que faz parte das Ilhas Ábaco, nas Bahamas, às 13h40min no horário de Brasília. Pouco antes, o instituto informou que o Dorian tinha se tornado o “furacão mais violento da história moderna no noroeste das Bahamas”. Seu diretor, Jen Graham, garantiu que se trata de “uma situação extremamente perigosa”.

42ª Expointer fecha com crescimento de 17,37% em vendas

A 42ª Expointer, que chega ao fim na noite deste domingo (1º) após nove dias de feira, teve resultados extremamente positivos, conforme anunciado ao meio-dia durante coletiva de imprensa do Sistema Farsul (Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul). Houve um aumento de 17,37% no volume de negociações em relação ao ano passado. Os negócios feitos somam R$ 2.699.868.739,57. Os dados foram apresentados pelo governador do Estado, Eduardo Leite, durante a coletiva.

O principal responsável para alavancar os negócios foi o setor de máquinas e implementos, que gerou R$2,546 bilhões em renda, com um crescimento de 11,43% comparado a 2018. A agricultura familiar também teve destaque expressivo, injetando R$4,54 milhões na feira, o que representa um aumento de 13,51%.