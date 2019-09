Fique bem informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta segunda

Chuva retorna ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira



O calor que atingiu o Rio Grande do Sul neste domingo (15) traz chuva para o Estado nesta segunda-feira (16). Nas regiões Oeste e Central, o sol aparece entre nuvens.

Na maioria das áreas deve ter rajadas de ventos fortes e queda na temperatura antes da chegada da chuva. Nas regiões Noroeste, Norte e Nordeste do Estado, o sol predomina e a chuva surge apenas na terça (17). Em Porto Alegre, tempo permanece instável, com sol e chuva ao longo do dia. A temperatura mínima é de 16°C e a máxima chega aos 31°C.

Penitenciária Estadual de Canoas é atingido por incêndio

Na noite deste domingo (15) um incêndio atingiu a Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan) e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), por volta das 22h30, as unidades 2 e 3 do complexo foram atingidas pelas chamas, quando detentos teriam colocado fogo em camisetas no pátio.

Após controlarem o incêndio, equipes da Susepe e da Brigada Militar realizaram ações de revista nos detentos, com o uso de bombas de efeito moral. Familiares de presos se aglomeravam na entrada do complexo e reclamavam da falta de informações por parte da administração da cadeia. As famílias só deixaram o local depois de um agente ter conversado com o grupo. Segundo ele, sete detentos tiveram escoriações leves e receberam atendimento.

Inscrições para vestibular da UFRGS encerram hoje

Com 3.980 vagas oferecidas em 90 cursos gratuitos de graduação, o vestibular de 2020 será realizado em dois finais de semana, nos dias 23, 24, 30 de novembro e 1° de dezembro. Os interessados em ingressar no ensino superior no próximo ano devem se inscrever até as 23h59 de hoje (16) neste link. Os candidatos devem pagar o boleto de inscrição (R$145) até amanhã (17). Quem realizar o pagamento após o horário bancário ou o vencimento terá a inscrição cancelada.

O início do concurso está marcado para as 15h em todos os dias, com exceção para os sabatistas, que têm horário diferenciado. Os vestibulandos terão 4h30 para resolver questões de múltipla escolha e a prova de redação. As provas serão realizadas nas cidades de Porto Alegre, Imbé, Tramandaí e Bento Gonçalves.

Sergio Moro visita Bolsonaro no hospital



O ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro, visitou neste domingo (15) o presidente Jair Bolsonaro no hospital em São Paulo, onde ele se recupera de uma cirurgia de hérnia. O ministro saiu sem falar com a imprensa.

Bolsonaro, que está internado há uma semana, ainda não tem previsão de alta. O presidente caminhou pelos corredores do hospital na tarde de ontem.

Grêmio e Inter vencem na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro



Na data em que o clube gaúcho comemorava 116 anos de história, o Tricolor entrou com sede de gols e teve motivos de sobra para comemorar. O primeiro tempo da partida começou eletrizante. O Grêmio teve mais posse de bola e o Goiás até que conseguiu se defender nos primeiros minutos, mas foi muito pressionado na segunda metade do jogo. Com a vitória por 3 a 0 sobre o time goiano, o Tricolor soma mais três pontos no Brasileiro, chegando a 28 na tabela de competição.

Já o Internacional marcou 3 a 1 contra Atlético-MG, em Belo Horizonte. Com time alternativo devido a final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (18), o Colorado entrou em campo para defender a 6ª posição no Campeonato Brasileiro. O jogo terminou com gols de Pottker (2) e Neilton. Bruninho descontou para o Galo. O Internacional também somou mais três pontos, chegando ao 4º lugar com 33 pontos.

O próximo desafio do Inter será na quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, na finalíssima da Copa do Brasil contra o Athletico – dessa vez, paranaense.

