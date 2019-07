Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta segunda

Frio volta a ficar intenso no estado nesta segunda

A temperatura volta a cair nesta segunda-feira (15). Há chances de geada nas regiões Oeste Sul e Centro. Mesmo com frio, o sol aparece entre nuvens na maioria das regiões. Conforme a MetSul Meteorologia, áreas mais ao norte podem ter chuvas em diversos pontos ao longo do dia. Em Porto Alegre a temperatura mínima será de 8°C e máxima não passa dos 16°C.

Receita paga restituições do 2º lote do Imposto de Renda hoje



Serão depositados R$5 bilhões para 3.164.229 contribuintes. Deste total, R$2.362.514.597,42 referem-se a restituição de 15.489 contribuintes idosos acima de 80 anos, 197.895 contribuintes entre 60 e 79 anos, 24.793 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, e 1.251.906 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Caso queira saber se teve a declaração liberada, é possível acessar o site da Receita Federal ou ligar para o Receitafone, número 146.

Pessoas se despedem de jogador morto em acidente envolvendo ônibus do Passo Fundo Futsal

Na noite deste domingo (14), amigos, familiares e colegas do Passo Fundo Futsal se despediram do jogador Pablo Radaeli, de 22 anos, vítima fatal do acidente envolvendo o ônibus da equipe. O velório está marcado para a manhã desta segunda-feira (15) na Funerária Krause, sala B. Já a cerimônia de cremação deve ocorrer às 16h.

Governo do estado divulga hoje dias para quitação do restante da folha de junho



A Secretaria Estadual da Fazenda vai anunciar nesta segunda-feira (15) o planejamento para quitação do restante da folha. Mais de 78 mil servidores do Executivo ativos e aposentados, 23% do total, ainda não sabem quando vão receber. A apresentação deverá ser realizada na parte da tarde, na sede da secretaria.

No fim de semana, Inter perde de 1 a 0 para Athletico-PR e Grêmio vence Vasco por 2 a 1



Quando a expectativa para o jogo entre Inter e Athletico-PR era um empate em 0 a 0, Vitinho marcou um gol aos 43 minutos do segundo tempo. Assim, o colorado saiu de campo derrotado na tarde deste domingo (14), na Arena da Baixada. Com o resultado, o time permaneceu com 16 pontos e caiu para a quinta colocação. Já o Grêmio, que venceu o Vasco por 2 a 1 na Arena do Grêmio, está na 10ª posição na competição. Hoje, o time viaja para Salvador, já que enfrenta o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (17).

