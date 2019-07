Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta sexta

Chuva segue e temperaturas caem no Rio Grande do Sul nesta sexta

A chuva permanece no Rio Grande do Sul, mas a entrada de uma frente fria deixa as temperaturas mais baixas nesta sexta-feira (26). O dia será de muitas nuvens, mas com possibilidade de tempo seco durante a tarde. Em Porto Alegre, dia terá sol e chuva, assim como na maior parte do estado. A temperatura mínima será de 12°C e a máxima chega aos 16°C.

Novos voos regionais começam a operar no dia 20 de setembro no estado



No próximo 20 de setembro, em um dia tão importante para o Rio Grande do Sul, os primeiros aviões da Two Flex de Bagé e de Santa Rosa decolarão rumo a Porto Alegre, sob administração da Gol Linhas Aéreas. Até 20 de dezembro, Rio Grande, São Borja, Santana do Livramento e Passo Fundo também serão atendidas pelo transporte aéreo. O cronograma foi divulgado pelas companhias nesta quinta-feira (25), em cerimônia realizada no Salão Alberto Pasqualini, no Palácio Piratini.

Dupla da vela será porta-bandeira do Brasil na abertura dos Jogos Pan-Americanos hoje



Pela primeira vez, o Brasil terá duas mulheres como porta-bandeiras nos Jogos Pan-Americanos. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) escolheu a dupla Martine Grael e Kahena Kunze para ter essa honraria na cerimônia de abertura desta sexta-feira (26), quando a delegação entrará junto com as outras 40 nações no campo do Estádio Nacional de Lima, no Peru.

Ainda sobre os Jogos Pan-Americanos, o segundo dia teve o Brasil mantendo sua invencibilidade no vôlei de praia, na quadra de squash e na pista de boliche. No fim da noite, as meninas do handebol retornaram à quadra para conquistar a segunda vitória na competição, contra o Canadá.

Moro avisa presidente do STF sobre ataque hacker a celulares de ministros do tribunal



Nesta quinta-feira (25) o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, foi comunicado por telefone pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, que os celulares dos ministros da Corte foram alvo de ataque hacker, com acesso a dados de mensagens SMS e do aplicativo Telegram. Moro relatou ter ligado pessoalmente para os ministros atacados. Os nomes dos alvos da ação não foram divulgados.

Grêmio garante vitória sobre o Libertad, na Arena

O Grêmio venceu o Libertad na noite desta quinta-feira (25), na Arena, em Porto Alegre. A partida foi a primeira na busca de uma vaga para as quartas de final da Libertadores. A classificação só será definida no jogo de volta, mas a vitória em casa é vantagem, já que o time gaúcho entrará em campo no Paraguai buscando um empate para passar de fase na competição.

Os times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (1º), no estádio Defensores del Tchaco. O Grêmio ainda joga contra o CSA, antes, na segunda-feira (29), às 20h, em Alagoas, pelo Brasileirão.

