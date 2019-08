Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta sexta

Sexta-feira terá chuva e frio no Rio Grande do Sul

O dia começa com chuva e vento forte na maioria das regiões. De tarde para a noite, o tempo melhora no estado, mas o frio continua. Uma forte massa de ar polar deve diminuir ainda mais a temperatura. A combinação do ar frio com a umidade favorece a ocorrência de neve em pontos elevados da serra. O fenômeno pode acontecer entre o fim da tarde e a noite.

Em Porto Alegre, a mínima é de 8°C e a máxima chega apenas em 13°C.

PIB gaúcho registra crescimento de 0,9% no primeiro trimestre



Conforme divulgou a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão nesta quinta-feira (1º), o Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul fechou o primeiro trimestre com crescimento de 0,9% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado superou o desempenho nacional, que teve alta de 0,5%.

Na comparação de desempenho nos 12 meses, a economia do estado teve variação de 1,4%, também acima do PIB do Brasil no mesmo período, que foi 0,9%.

Morre policial baleada durante assalto em Pelotas



Na noite desta quinta, a Polícia Civil confirmou que a policial baleada na cabeça, durante tentativa de assalto em Pelotas, teve morte encefálica. De férias, Cristina Gonçalves Lucas, de 38 anos, estava viajando de Rio Grande para Porto Alegre. Ela e o marido teriam sido abordados por volta da 1h na BR-116 quando um criminoso teria saído do carro e disparado imediatamente contra ambos. No carro, também estavam no carro os filhos do casal, de um e nove anos, e a mãe da policial civil.

Ministro Alexandre de Moraes determina envio de mensagens hackeadas ao Supremo



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu a cópia de todo o inquérito da Operação Spoofing, que inclui as mensagens apreendidas pela Polícia Federal (PF). Moraes é o segundo ministro que solicita acesso às investigações. Em resposta a um pedido do PDT, o ministro Luiz Fux determinou “a preservação do material probatório já colhido no bojo da Operação Spoofing e eventuais procedimentos correlatos”.

A perícia realizada pela PF nos aparelhos eletrônicos apreendidos com o hacker Walter Delgatti Neto detectou que o grupo criminoso fez ataques a 1.162 números telefônicos distintos.

Grêmio vence o Libertad e está nas quartas de final da Libertadores



Somente no primeiro tempo, o Grêmio marcou três gols contra o Libertad, dominando completamente o adversário na noite desta quinta-feira (1º), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. A vitória valeu a passagem para as quartas de final, para enfrentar o Palmeiras. O primeiro jogo será na Arena do Grêmio e o confronto de volta ocorre em São Paulo.