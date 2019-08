Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta sexta

Após onda de calor, sexta-feira será de chuva no Rio Grande do Sul

A chuva deve chegar ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (9) e, em algumas regiões, devem ser registradas tempestades. A metade sul do estado terá o maior acumulado de chuva, de 40 mm. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestade para a Região Sul, com risco de alagamentos e queda de granizo.

Já na Região Metropolitana, a chuva está prevista para o início da tarde, em forma de pancadas fortes. Em Porto Alegre, a temperatura deve variar entre 16º e 27º.

Tasso Jereissati, relator da reforma da Previdência, pretende entregar texto à CCJ do Senado em três semanas



Nesta quinta-feira (8), o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), escolhido como relator da reforma da Previdência, elogiou o texto aprovado pela Câmara e afirmou que eventuais mudanças devem ser feitas por uma proposta de emenda à Constituição (PEC) paralela. Aprovada em segundo turno pelos deputados nesta quarta (7), a proposta já foi entregue pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Agora, caberá a Jereissati apresentar um parecer à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) sobre a reforma. Ele afirmou que eventuais mudanças devem ser discutidas em outra PEC, como a inclusão de estados e municípios.

Estados Unidos formaliza aval para indicação de Eduardo Bolsonaro à embaixada em Washington



Nesta quinta-feira (8), o governo brasileiro foi informado que os Estados Unidos deram aval para a indicação de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) como embaixador em Washington. A consulta feita pelo Itamaraty foi enviada no final de julho ao Departamento de Estado americano, que, após cerca de duas semanas, deu retorno positivo ao Brasil.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a escolha do deputado para a embaixada do Brasil em uma entrevista no dia 30 de julho. Na ocasião, Trump declarou que não considerava a indicação de Bolsonaro nepotismo, alegando que “o filho dele o ajudou muito na campanha. O filho dele é excelente. Eu acho que é uma ótima indicação”. Agora, o presidente Jair Bolsonaro deve fazer a indicação formal do filho para o cargo.

Sem acordo, Justiça Federal deve decidir sobre continuidade das obras para ampliação de pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho



Por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) o governo gaúcho ingressou como terceiro interessado na ação civil pública ajuizada contra Fraport Brasil, União e município de Porto Alegre. O pedido foi encaminhado pois a liminar que impede a realocação de famílias pode alterar o cronograma de obras de ampliação da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho.

Na tarde desta quinta-feira (8), o procurador-geral Eduardo Cunha da Costa participou da audiência de conciliação na 3ª Vara Federal de Porto Alegre, defendendo a liberação dos trabalhos para a ampliação da pista. Como não houve acordo, nos próximos dias a Justiça Federal deverá decidir sobre a continuidade das obras.

Brasil conquista medalhas de ouro no primeiro dia de judô nos jogos Pan-Americanos



No primeiro dia de disputas do judô nos Jogos Pan-americanos de Lima a modalidade trouxe duas medalhas douradas para o Brasil. A primeira conquista do dia veio com Renan Torres na categoria até 60 quilos. Estreante nos Jogos, o jovem venceu na decisão o equatoriano Lenin Preciado, que conquistou o título em Toronto em 2015. Logo depois, Larissa Pimenta conseguiu o ouro ao derrotar, na decisão, a mexicana Luz Olvera na categoria até 52 quilos.

Deixe seu comentário: