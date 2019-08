Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta sexta

Temperaturas aumentam no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira

O ar polar perde a força no Rio Grande do Sul e as temperaturas vão subir nesta sexta-feira (16). O amanhecer ainda é frio, mas com mínimas altas em comparação aos últimos dias.

No período da tarde e início da noite, a elevação da temperatura é favorável com o ingresso do ar quente, o que trará máximas perto dos 25°C na Região Metropolitana. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima deve ser de 8°C e a máxima deve chegar aos 26°C.

Corsan lança hoje maior parceria público-privada do Rio Grande do Sul



Depois de um ano e meio de atraso, será lançado nesta sexta-feira (16) o edital da parceria público-privada (PPP) da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), que projeta ampliar o tratamento de esgoto para 87% em nove cidades da Região Metropolitana até 2030. A cerimônia começa às 11h, no Palácio Piratini. Com previsão de R$ 2,2 bilhões de investimentos em obras, é a maior PPP do Estado e uma das mais grandiosas do país.

Em novo depoimento, filho de Flordelis diz que recebeu mensagens do celular da mãe pedindo que o pastor fosse morto



Durante depoimento à Polícia Civil, Lucas Cézar dos Santos de Souza, filho adotivo da deputada federal Flordelis dos Santos de Souza e do pastor Anderson do Carmo, afirmou que, três meses antes do crime, recebeu mensagens enviadas do celular da própria mãe pedindo que ele matasse o pai. O rapaz relatou que era comum várias pessoas na casa usarem o telefone da pastora.

Lucas foi indiciado pela Polícia Civil por participação no crime. De acordo com a investigação, ele ajudou o irmão, Flávio dos Santos Rodrigues, a comprar a arma para executar o pastor mas não sabia que seria utilizada para o crime. Nesta sexta-feira (16), a morte do pastor Anderson completa dois meses.

CNPq suspende apoio para novos bolsistas



Nesta quinta-feira (15), sem resposta do governo federal sobre a garantia de abertura de crédito suplementar para cobrir o déficit do orçamento de 2019, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) anunciou que suspendeu a assinatura de novos contratos de bolsas de estudo e pesquisa.

Enquanto isso, ainda nesta semana, o presidente do CNPq, João Luiz Filgueiras, reuniu-se tanto com o ministro da Ciência e Tecnologia (MCTIC), Marcos Pontes, quanto com o Ministério da Economia, para tratar sobre o assunto do déficit orçamentário de 2019 e da elaboração do orçamento para 2020. Com a suspensão de novas bolsas, o CNPq espera concentrar o que ainda tem garantido no orçamento deste ano para cumprir o compromisso com os pesquisadores que têm bolsa vigente.

Pessoas físicas podem adotar espaços públicos em Porto Alegre segundo nova lei



Uma nova lei sancionada nesta quinta-feira (15) permite que pessoas físicas adotem espaços públicos em Porto Alegre, além das empresas e associações, como era previsto por um decreto do ano passado. Quem tiver interesse deve fazer um cadastro no site disponibilizado pela prefeitura, onde também é possível consultar as regras e verificar o andamento do pedido.

Segundo a prefeitura, Porto Alegre tem cerca de 600 praças, seis parques, mais de 11 mil logradouros, 180 canteiros, 36 rótulas e cerca de 780 fachadas de prédios públicos, entre outras possibilidades para participação da sociedade.

