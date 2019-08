Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta sexta

Terça-feira será de temperaturas amenas no Rio Grande do Sul

O amanhecer terá um aumento na temperatura em comparação aos últimos dias no Rio Grande do Sul. A sexta-feira (23) será de temperaturas amenas em quase todo o Estado. Há chance de chuva fraca no Norte e Nordeste. A tarde deve ser agradável em quase todos os municípios.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima será de 9°C, já a máxima chega aos 18°C.

Bolsonaro realiza reunião de emergência sobre queimadas na Amazônia



O presidente Jair Bolsonaro se reuniu na noite desta quinta-feira (22) com oito ministros para discutir medidas a serem anunciadas nesta sexta (23) contra as queimadas na Amazônia. Como foi um encontro de emergência, o registro ainda não consta na agenda oficial e terminou pouco depois das 20h.

Em edição extra do Diário Oficial, publicada após o encontro, Bolsonaro determinou a seus ministros que adotem “medidas necessárias para o levantamento e o combate a focos de incêndio na região da Amazônia Legal para a preservação e a defesa da Floresta Amazônica, patrimônio nacional”.

Participaram da reunião os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles; da Defesa, Fernando Azevedo e Silva; das Relações Exteriores, Ernesto Araújo; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina; do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno; da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos; da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira; e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

Acordo para integrar transporte coletivo é realizado por município e estado



Um protocolo de intenções para integração do sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana com o de Porto Alegre foi assinado pelo prefeito Nelson Marchezan Jr e o governador Eduardo Leite no fim da tarde desta quinta-feira (22). O objetivo é dar andamento a um plano de ações de interligação dos ônibus municipais e metropolitanos. Estudos mostram que muitos coletivos de cidades vizinhas entram em Porto Alegre com poucos ou quase nenhum passageiro, o que resulta em prejuízo para o trânsito e encarece o preço das passagens.

A assinatura do protocolo aconteceu no Palácio Piratini. O prefeito disse que o desafio é fazer com que a população seja beneficiada em termos econômicos e de mobilidade urbana. “Esta alternativa poderá dar mais agilidade e transferir aos usuários um menor custo da passagem, além de melhorar os deslocamentos na nossa cidade”, afirma Marchezan.

Obras do Largo dos Açorianos são entregues

Ao som da Banda Municipal de Porto Alegre, as obras do Largo dos Açorianos foram entregues à população da capital nesta quinta-feira (22). A cerimônia, realizada no local, na Avenida Loureiro da Silva, no bairro Cidade Baixa, teve a presença do prefeito Nelson Marchezan Jr. O espaço foi totalmente reurbanizado e renovado, com dois espelhos d’água interligados por uma queda d’água, além de dois monumentos históricos – a ponte de pedra e o Monumento aos Açorianos.

Iniciada em 2016, o custo da obra ficou em R$5,6 milhões – R$700 mil a mais do que o previsto inicialmente. A área conta com 18 mil metros quadrados.

42ª Expointer começa amanhã em Esteio

Mais uma edição da Expointer inicia neste sábado (24). Dentro da programação, estão em destaque os eventos oficiais com a presença de autoridades federais, estaduais e municipais. O primeiro ato ocorre às 9h, quando o governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, e o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, estarão no Pórtico Central, onde declararão abertos os portões da feira.

A Expointer vai até o dia 1º de setembro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. O funcionamento do parque vai das 8h até às 20h30.

