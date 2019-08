Fique bem-informado; confira as cinco principais notícias desta sexta

Instabilidade volta ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira

Depois de temperaturas altas, o tempo muda drasticamente no Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira (30), a chuva atinge determinadas áreas, principalmente na região central. A instabilidade deve chegar em Porto Alegre apenas no fim do dia e as temperaturas seguem altas na maioria das regiões.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens na maior parte do dia. A mínima é de 18°C e a máxima pode chegar aos 28°C.

Eduardo Bolsonaro viaja aos EUA para reunião com Donald Trump

O filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, viajou aos Estados Unidos para encontrar com Donald Trump. O ministro de Estado das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também irá participar da reunião, marcada para esta sexta-feira (30). Eduardo disse que deverá tratar do recente encontro de cúpula do G7 (grupo dos sete países mais ricos), da preservação da Amazônia e de relações comerciais.

Colisão deixa seis pessoas mortas na BR-386, em Soledade



Uma colisão frontal entre dois carros, durante a madrugada desta sexta-feira (30), deixou seis pessoas mortas na BR-386, em Soledade, norte do Estado. O acidente foi por volta das 4h15, no km 236 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cinco vítimas morreram no local e uma no hospital. As vítimas estavam no mesmo veículo, um carro com placas de Porto Alegre, que colidiu com outro automóvel com placas de Bento Gonçalves. O motorista sofreu ferimentos apenas nas pernas.

O trânsito está parcialmente bloqueado no local e há congestionamento nos dois sentidos.

Professores, servidores e alunos são denunciados por desvio de valores de bolsas de pesquisa na UFRGS



Um esquema que consistia na concessão de bolsas para pessoas sem capacitação necessária foi descoberto, fazendo o Ministério Público Federal (MPF) denunciar 32 pessoas. Entre elas estão professores, servidores e bolsistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) que estariam desviando os valores.

As denúncias são resultado da Operação PhD, deflagradas pela Polícia Federal no fim de 2016. Os denunciados respondem a crimes de associação criminosa, estelionato, peculato e falsidade ideológica.

Governo do RS quita folha de julho nesta sexta-feira; e prefeitura paga salários de agosto



O governo gaúcho anunciou a quitação da folha salarial de julho do Poder Executivo para esta sexta-feira (30). Segundo a Secretaria da Fazenda, a economia de despesas, junto do aumento de receita, permitiu segurança para antecipar o pagamento. Com a mudança, a folha de agosto passa a ser depositada a partir do dia 10 de setembro, data em que o governo previa integralizar os salários de julho. Já a prefeitura de Porto Alegre pagará em dia os salários dos servidores, depositando, também nesta sexta, os vencimentos. Porém, neste caso, serão pagos os salários corretamente, do mês de agosto.