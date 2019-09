Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta sexta

Sol e temperatura amena marcam feriado no Rio Grande do Sul

O feriado desta sexta-feira (20) é de tempo bom e temperaturas amenas em todas as áreas do Rio Grande do Sul. Entretanto, a região da metade Norte deve registrar chuva pela manhã. Durante o dia, terá sol e céu limpo. Mesmo com o dia ensolarado, as temperaturas devem permanecer amenas devido ao ar frio que ingressa na região.

Em Porto Alegre, a temperatura mínima é de 10ºC e máxima deve chegar aos 18ºC.

Confira horários de atendimento de órgãos e serviços no feriado de 20 de setembro

Alguns estabelecimentos terão serviços alterados durante o feriado desta sexta-feira. Os Correios, por exemplo, informam que não haverá expediente nas agências do Rio Grande do Sul. Já a Central de Atendimento aos Clientes dos Correios (CAC) funciona normalmente neste dia, das 8h às 20h. Já os pronto-atendimentos e hospitais do município — Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) — permanecerão abertos 24 horas. As unidades de saúde e farmácias distritais estarão fechadas, retomando normalmente o atendimento na segunda-feira (23) a partir das 7h.

Desfile Farroupilha: EPTC divulga esquema de trânsito para o feriado



A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) divulgou o esquema de trânsito de Porto Alegre que será alterado por conta do tradicional Desfile Farroupilha, que ocorre hoje. O desfile começa às 9h30, no Parque Harmonia e todas as mudanças no trânsito serão monitoradas por agentes de fiscalização da EPTC.

Veja o que muda:

A partir das 5h, a av. Edvaldo Pereira Paiva será bloqueada ao trânsito do Viaduto Abdias do Nascimento até a av. Aureliano de Figueiredo Pinto, em seus dois sentidos, até o encerramento do evento, com desmonte das arquibancadas no decorrer da tarde. O sentido Centro-Bairro permanecerá fechado em razão de área de lazer para a população, como acontece nos feriados.

Com a av. Edvaldo Pereira Paiva bloqueada, os veículos credenciados para o desfile terão acesso ao evento pela rua Fernandão. A entrada das autoridades será pela avenida Ipiranga, com acesso ao palanque pela contramão da av. Edvaldo Pereira Paiva. Para melhorar o acesso ao Acampamento Farroupilha para quem vai de táxi, aplicativos ou em carros particulares, foi criada uma área específica para embarque e desembarque. Ela fica localizada na rua Ibanor José Tartarotti, entre a rua Otávio Francisco Caruso da Rocha e a Loureiro da Silva. Uma placa já foi instalada para ajudar na identificação do local.

Jair Bolsonaro sanciona MP da Liberdade Econômica hoje



O presidente Jair Bolsonaro sancionará nesta sexta-feira (20) a medida provisória 881/2019, que foi denominada de MP da Liberdade Econômica. A norma busca diminuir a burocracia e simplificar alguns processos com objetivo de incentivar a abertura de empresas e as iniciativas individuais de empreendedores. Os principais pontos da medida foram mantidos, como o fim de licenças e alvarás para atividades e empreendimentos de baixo risco. Já a autorização para o trabalho aos domingos e feriados sem contrapartida aos trabalhadores foi retirada do texto. A sanção ocorrerá durante a tarde, em cerimônia no Palácio do Planalto.

CPI da Lava-Toga divide PSL e perde apoios



A criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar atos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) divide o governo Bolsonaro. Liderada pela cúpula do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, a pressão para desidratar o movimento enfrenta críticas de aliados e já causou uma baixa no partido. Nesta quinta-feira (19), a lista de apoiadores perdeu uma assinatura, totalizando a 26 parlamentares, um a menos do que o necessário. O pedido para a criação da CPI Lava-Toga é focada na instalação de inquérito pela Corte para investigar a proliferação de fake news dirigidas contra magistrados.

