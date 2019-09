Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta sexta-feira

Sexta-feira deve ser de temperaturas agradáveis em todo o Rio Grande do Sul

Após uma semana marcada por chuvas, a sexta-feira (13) será de sol e nuvens e, ainda, temperaturas agradáveis em todo o território do Rio Grande do Sul. Apesar do amanhecer frio e uma geada fraca na fronteira com o Uruguai, todas as regiões gaúchas devem marcar máximas acima de 19ºC durante o dia.

A sexta-feira será de tempo mais aberto em todas as regiões do estado, exceto em pontos do Centro e da Fronteira Oeste do estado. A previsão para Uruguaiana, por exemplo é de tarde ensolarada e máxima de 22ºC. A máxima mais alta está prevista para Santa Rosa com 24ºC.

Na capital gaúcha deve ser de sol e nuvens com mínima de 12ºC e máxima de 20ºC. Segundo a previsão da MetSul, o tempo só deve ficar totalmente ensolarado a partir da próxima semana.

Incêndio no Hospital Badim deixa ao menos 11 mortos

Incêndio no Hospital Badim, no Maracanã, zona Norte do Rio, deixou ao menos 11 mortos, mas ainda não há informações sobre a identidade deles. Dez corpos foram retirados de dentro da unidade durante a madrugada desta sexta-feira (13). Segundo a direção do hospital, a principal suspeita é que tenha havido um curto circuito no gerador do Prédio 1. As pessoas que tinham quadros de saúde mais graves foram levadas para o local.

No hospital, Bolsonaro faz balanço sobre semana do governo federal O presidente Jair Bolsonaro (PSL) falou pela primeira vez no início da noite desta quinta-feira (12) desde que passou por uma cirurgia de hérnia no último domingo (8), em São Paulo. Bolsonaro fez balanço de medidas do governo federal e agradeceu aos médicos que o atenderam desde que levou facada durante as eleições do ano passado. Às 19h, o presidente fez uma live no Facebook que duraria “dois minutos por recomendações médicas”, como ele anunciou no começo da transmissão. Bolsonaro se recupera de uma cirurgia de hérnia realizada no Hospital Vila Nova Star. Desde domingo, o vice-presidente Hamilton Mourão ocupa o cargo de presidente da República de forma interina. TST determina que grevistas dos Correios mantenham 70% das atividades O ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Mauricio Godinho Delgado determinou nesta quinta-feira (12) que 70% dos empregados dos Correios mantenham as atividades da empresa durante a greve iniciada nesta semana. Pela decisão, o descumprimento do efetivo acarretará na aplicação de multa de R$50 mil por dia aos sindicatos da categoria. A decisão do ministro foi proferida em audiência de conciliação feita nesta tarde entre a empresa e os sindicatos que representam os trabalhadores. Saque do FGTS começa hoje Nesta sexta-feira (13), a Caixa começa a liberar o saque de até R$500 da conta ativa ou inativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Vale destacar que o saque imediato de até R$500 é diferente do saque-aniversário, uma nova modalidade de resgate do FGTS criada pelo governo, que começará a valer a partir de 2020. Os primeiros a receber até R$500 do FGTS, nesta sexta-feira, são os clientes da Caixa que têm conta poupança no banco, nascidos em janeiro, fevereiro, março ou abril. Todos os clientes que têm conta poupança na Caixa terão os valores depositados na conta automaticamente.

Deixe seu comentário: