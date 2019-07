Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta sexta

Sexta-feira é de temperatura amena e com chance de chuva no Rio Grande do Sul



A partir desta sexta-feira (12) o tempo começa a mudar no estado. O sol aparece entre nuvens, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia. O tempo ficará instável na maioria das regiões, especialmente no Oeste, Centro e Sul gaúcho.

Conforme a MetSul Meteorologia, a chance de chuvas isoladas não está descartada nas demais regiões. Na capital, a probabilidade aumenta durante a noite. O dia amanhece ameno, e há chances de neblina nesse período.

Mudanças em regras de pensão e para mulheres é aprovada pela Câmara



Após três horas de debate, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou proposta que aumenta a aposentadoria de trabalhadoras da iniciativa privada e permite o recebimento de pensão por morte em valor inferior a um salário mínimo. A emenda foi aprovada por 344 votos a 132, com 15 abstenções.

Além disso, nesta sexta-feira (12) a Câmara inicia o 4º dia de análise da PEC da Previdência. Para alterar o que está em vigor atualmente, o Congresso precisa mudar a Constituição. A alteração do texto constitucional é mais complexo que o de votação de uma lei infraconstitucional. Para a PEC ser aprovada, é preciso apoio de 60% da Casa.

Bolsonaro pretende indicar filho para cargo de embaixador nos EUA



Durante uma transmissão ao vivo em rede social, o presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quinta-feira (11) a intenção de indicar um dos filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), ao cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

Ministro da Economia dá sinal verde ao governo gaúcho para concluir plano de recuperação sem venda do Banrisul



Na última quarta-feira (10), o governador Eduardo Leite recebeu, em Brasília, felicitações do ministro da Economia, Paulo Guedes, pelas recentes vitórias na Assembleia Legislativa. Durante a reunião, Guedes deu aval a Leite para finalizar o plano de ajuste do Estado sem a privatização do Banrisul.

O documento, que ainda passará pelo crivo da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), apresentará em detalhes tudo o que o governo do estado se compromete a fazer para reequilibrar as finanças ao longo do regime (de três anos, prorrogáveis por mais três). Este é um dos requisitos para a assinatura do acordo, que garantirá novos empréstimos e pelo menos três anos de carência no pagamento da dívida com a União.

Cerca de 100 famílias estão desalojadas após água de barragem invadir cidades da Bahia

Conforme informações da Defesa Civil da cidade, a acusa do rompimento da estrutura teria sido as fortes chuvas que caem na região do Rio do Peixe. Até o momento não há registro de pessoas feridas. Hoje, o governador Rui Costa visita cidades afetadas.

