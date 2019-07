Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta terça

Terça-feira será de chuva forte no Rio Grande do Sul

A nebulosidade e o tempo instável trazem pancadas de chuva forte em diversas regiões. Precipitações em forma de pancadas fortes ou moderadas devem ser registradas em todo o território gaúcho. Também devem ocorrer descargas elétricas e queda de granizo, além de rajadas de vento. Em Porto Alegre, o dia será chuvoso. A mínima será de 17°C e a máxima não passa dos 22°C.

Governo pretende limitar saques do FGTS a R$500 em 2019



O governo estuda limitar os saques das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em R$500 neste ano. O valor máximo seria para contas ativas e inativas. Independentemente de quantas contas tiver, o trabalhador só poderia sacar no máximo esse valor para cada conta que tiver. O público-alvo da medida são 100 milhões de contas do fundo. A partir de 2019, a ideia é permitir que os trabalhadores tenham direito a uma nova modalidade de retirada dos recursos, o “saque aniversário”. Caso escolha essa opção, o trabalhador vai ter que abrir mão de resgatar a totalidade do fundo caso seja demitido sem justa causa.

Três pessoas são encontradas mortas dentro de casa no bairro Jardim Botânico



Durante a madrugada desta terça-feira (23), três pessoas foram mortas dentro de uma casa na Rua Secundária, no bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre. De acordo com informações preliminares da Brigada Militar (BM), o caso está sendo tratado como execução. As vítimas foram identificadas como Karyne Oliveira Silva, de 32 anos, Paulo Ricardo Lima de Oliveira, 32, e Pablo Nunes Almeida, 22.

Anvisa deve votar novo marco regulatório para classificação de agrotóxicos nesta terça



Nesta terça-feira (23), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deve votar um novo marco regulatório para avaliação e classificação toxicológica de agrotóxicos. O tema está na pauta de uma reunião com a diretoria da Anvisa que começa às 10h, em Brasília. De acordo com o site da Anvisa, houve pedidos para que haja maior clareza nas obrigações da agência a respeito dos agrotóxicos, assim como já é feito com outras substâncias químicas, e para que o Brasil altere sua regulação para se aproximar do que acontece hoje em outros países.

Sine Municipal tem 168 vagas temporárias disponíveis



Com entrevistas nesta terça (23) e quarta-feira (24), o Sine Municipal oferece 168 vagas temporárias. Os interessados devem comparecer na unidade do Centro Histórico, na avenida Sepúlveda com Mauá, Centro Histórico, das 9h às 16h. É preciso apresentar Carteira de Trabalho e comprovante de residência. As entrevistas serão realizadas no próprio Sine.

Deixe seu comentário: