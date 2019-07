Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta terça

Terça-feira começa com chuva e nebulosidade no Rio Grande do Sul

A chuva passa a atingir o estado inteiro nesta terça-feira (30). Nas demais áreas, a nebulosidade predomina. Porém, durante o dia, a cerração diminui e o sol deve aparecer entre as nuvens na maioria das regiões. O dia não será de frio e a tarde deve ser amena. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 12°C e 17°C.

Presidente da OAB diz que vai ao Supremo para Bolsonaro esclarecer sobre a morte de seu pai



Nesta segunda-feira (29), o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, disse que vai acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir que o presidente Jair Bolsonaro conte o que ele sabe sobre a morte do seu pai. Fernando Santa Cruz foi morto em 1974, durante a ditadura militar no Brasil.

Anteriormente, Bolsonaro afirmou em uma rede social que o opositor do regime militar não foi morto pelos militares, mas, sim, pela organização de esquerda Ação Popular do Rio de Janeiro, classificada pelo presidente como “grupo terrorista”.

Sine Municipal oferece 129 vagas de emprego nesta terça em Porto Alegre



O Sine Municipal disponibiliza 129 vagas de trabalho nesta terça-feira (30). Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download no Google Play, ou diretamente em qualquer agência Sine. O número de cartas é limitado. A sede do Sine Municipal funciona das 8h às 17h, na avenida Sepúlveda esquina com a Mauá, Centro Histórico. Para concorrer à vaga, o candidato precisa comparecer com Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Polícia decide não indiciar Neymar, acusado por estupro e agressão



A delegada titular da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo, Juliana Lopes Bussacos, decidiu não indiciar o jogador Neymar por estupro e agressão. A investigação estava em andamento desde o dia 31 de maio, quando a modelo Najila Trindade registrou boletim de ocorrência acusando o atacante. O Ministério Público ainda pode denunciar, pedir o arquivamento ou requisitar novas diligências dentro de 15 dias. A delegada concederá entrevista coletiva nesta terça-feira (30) para explicar a conclusão.

Caio Souza e Arthur Nory conquistam ouro e prata na ginástica artística dos jogos Pan-Americanos



A ginástica artística brasileira continua fazendo história nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Nesta segunda-feira (29), após conquistar o ouro por equipes no domingo (28), o Brasil voltou a subir ao pódio, mas desta vez em dose dupla. Caio Souza e Arthur Nory fizeram apresentações no individual geral e faturaram o ouro e a prata na competição. Essa é a primeira vez que o Brasil tem uma dobradinha na modalidade em Jogos Pan-Americanos.

Outra conquista importante para o Brasil foi no taekwondo. Milena Titoneli ganhou medalha de ouro na categoria de até 67 kg. Em uma luta parelha, a brasileira derrotou a norte-americana Paige Pherson por 9 a 7. Milena tornou-se a primeira mulher brasileira campeã do taekwondo nos Pan-Americanos.

