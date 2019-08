Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta terça

Terça-feira será de temperaturas amenas no Rio Grande do Sul

O início do dia nesta terça (6) ainda será um pouco frio, mas bem menos intenso em comparação aos últimos dias. Ao longo do dia, na medida em que o frio começa a perder força no Estado, o sol predomina na maioria das regiões. Em Porto Alegre, o sol terá predominância. A mínima é de 7°C enquanto a máxima deve chegar até 25°C.

“Espero que terminando esta semana”, diz Rodrigo Maia sobre aprovação da reforma da Previdência



O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta segunda-feira (5) que espera que a tramitação da reforma da Previdência na Casa termine ainda nesta semana. O texto aprovado às vésperas do recesso parlamentar de julho ainda precisa passar por mais um turno de votação na Câmara.

A avaliação de Maia foi feita quando ele respondia a uma plateia de estudantes sobre quais foram os momentos da sua carreira que jugava mais importantes. Entre eles, o presidente da Câmara citou a reforma da Previdência, “espero que terminando esta semana”, disse, em evento da Fundação Estudar, na capital paulista.

Medida provisória faz Governo antecipar parcela do 13º salário de aposentados do INSS



Uma medida provisória (MP) assinada pelo presidente Jair Bolsonaro torna obrigatório que aposentados e pensionistas vinculados ao INSS recebam metade do 13º salário entre o final de agosto e o início de setembro. O anúncio ocorreu no início da noite desta segunda-feira (5). Ao todo, cerca de 30 milhões de pessoas deverão ser beneficiadas, gerando uma injeção de R$ 21 bilhões na economia, de acordo com dados oficiais do governo.

Apesar da antecipação já ser adotada nos últimos anos, não havia uma lei que obrigasse o Planalto a seguir a regra. Até então, o presidente deveria editar um decreto anualmente.

Governo anuncia diretor interino do Inpe



O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTIC), Marcos Pontes, anunciou nesta segunda-feira (5) Darcton Policarpo Damião para fazer parte interinamente da diretoria do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). “Ele é doutor na área de desmatamento, tem passagem pelo Inpe, é uma pessoa de confiança e tem capacidade de gestão. Será um ótimo diretor interino para dar continuidade nesse trabalho”, afirmou Pontes em um vídeo divulgado pelo MCTIC.

Conforme o ministro, o nome do diretor interino, que tem graduação em ciências aeronáuticas na Academia da Força Aérea, saiu de uma série de currículos analisados por ele. Damião fica no cargo até que o nome definitivo seja escolhido. Para isso ocorrer, será formada uma lista tríplice, escolhida pelo que o ministro chamou de “comitê de busca”. Dessa lista sairá o ocupante definitivo do cargo.

Grêmio empata com a Chapecoense em partida válida pelo Brasileirão



Pela primeira vez, o Grêmio usou time titular no Campeonato Brasileiro após a Copa América, mas não conseguiu vencer a Chapecoense na noite desta segunda-feira (5), na Arena. Os poucos mais de 15 mil torcedores presentes no estádio viram um jogo que terminou em 3 a 3 pela 13ª rodada do Brasileirão. No próximo sábado (10), o Grêmio voltará a campo pelo Brasileirão, às 19h, para enfrentar o Flamengo pela 14ª rodada, no Maracanã.

