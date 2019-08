Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta terça

Temperaturas caem nesta terça-feira no Rio Grande do Sul

O tempo volta a ficar firme em quase todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (13), mas o dia já começa com uma queda na temperatura. O sol aparece na maior parte do Estado, porém acompanhado de nuvens, especialmente no Sul e no Leste. Durante o dia faz frio, mas as mínimas devem ser registradas somente à noite.

A presença de vento sul ajuda a diminuir ainda mais a sensação térmica. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima será de 5°C e a máxima não passa dos 14°C..

Câmara dos Deputados deve votar MP da Liberdade Econômica a partir desta terça



A medida provisória (MP) da Liberdade Econômica, que pretende eliminar burocracias para o funcionamento de empresas no país, poderá ser votada a partir desta terça-feira (13) pelo plenário da Câmara dos Deputados. Por melhorar o ambiente para empreender no país, a medida é celebrada por economistas liberais e pelo mercado, mas é alvo de críticas de associações trabalhistas, pois pode precarizar as relações entre empregador e empregado. São mais de 30 mudanças somente nas leis trabalhistas.

A MP foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro no mês de abril e aprovada em comissão especial na Câmara, em 11 de julho. A medida assinada pelo presidente tinha 19 artigos. Na comissão, recebeu 300 emendas mas terminou com 53 itens.

Governo gaúcho começa a pagar salários de julho hoje

Nesta terça-feira (13), os servidores do Executivo que recebem até R$ 2,5 mil líquidos terão os salários de julho quitados. De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), isso representa 53,8% da folha do funcionalismo. Já quem recebe acima desse valor, terá os vencimentos parcelados.

O primeiro depósito para esse grupo será no dia 21 de agosto, no valor de R$ 1,5 mil. Além disso, está previsto um segundo depósito, de R$ 2,1 mil, para dia 10 de setembro. Com isso, serão quitados os salários de quem recebe até R$ 3,6 mil líquidos.

Força-tarefa da Lava Jato no Paraná é prorrogada por mais um ano pela PGR



A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, anunciou que prorrogou por mais um ano os trabalhos da força-tarefa de procuradores da Operação Lava Jato no Paraná. Conforme a PGR, a portaria que oficializa a medida será publicada nesta terça (13), mantendo a estrutura do grupo composto por 15 procuradores, entre eles, Deltan Dallagnol.

Segundo a Procuradoria, esta é a quinta prorrogação dos trabalhos desde 2014, quando as investigações começaram. A equipe também mantém orçamento de aproximadamente R$ 800 mil para gastos com pagamentos de diárias e passagens para procuradores e servidores que estiverem no trabalho de investigação.

Brasil conquista três medalhas de bronze na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, na Hungria



Durante a 13ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, realizada na cidade de Keszthely, na Hungria, o Brasil conquistou três medalhas de bronze e duas menções honrosas. Ao todo, 254 estudantes de 47 países concorreram em provas teóricas, práticas e de análises de dados.

Nesta edição, o Brasil levou duas meninas na equipe. De acordo com a organização, foi a maior participação feminina na história do país na competição – e uma delas conquistou o bronze, que não era alcançado desde 2013.

