Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta terça

Temperaturas permanecem baixas nesta terça-feira

A massa de ar frio segue no Rio Grande do Sul. O dia será marcado por predomínio de sol e temperaturas em queda, mas algumas regiões apresentam nebulosidade durante a manhã.

Há chance de mínimas de 0°C na Serra, mas o ar frio atuará mais no Sul. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima é de 7°C, já a máxima chegará aos 16°C.

Coaf é transferido para o Banco Central



Durante a madrugada desta terça-feira (20), o governo publicou no Diário Oficial da União a medida provisória (MP) que transfere o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Economia para o Banco Central. O tema foi discutido nesta segunda-feira (19) pelo presidente Jair Bolsonaro com o ministro da Economia, Paulo Guedes. De acordo com o texto, o Coaf passará a se chamar Unidade de Inteligência Financeira.

A MP prevê que o órgão tenha vínculo administrativo ao Banco Central e possua “autonomia técnica e operacional e atuação em todo o território nacional”. A estrutura organizacional será composta por um conselho deliberativo e um quadro técnico-administrativo. Agora, cabe ao presidente do Banco, cargo ocupado atualmente por Roberto Campos Neto, designar o presidente e os conselheiros.

Queimadas no Brasil aumentam 82% em relação a 2018



Em comparação ao ano passado, as queimadas no Brasil aumentaram 82% se compararmos o mesmo período de janeiro a agosto – foram 71.497 focos neste ano, contra 39.194 em 2018. Esta é a maior alta e também o maior número de registros em sete anos no país. Os dados são do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), gerados com base em imagens de satélite.

Desde o início de 2019, cinco estados tiveram um maior aumento no número de queimadas no Brasil em comparação com o mesmo período do ano passado: Mato Grosso do Sul, com uma alta de 260% em relação a 2018; Rondônia, com 198%; Pará, com 188%; Acre, com 176%; e Rio de Janeiro, com 173%. Se a base for apenas o número, o Mato Grosso é líder, com 13.641 focos, o que representa 19% do total nacional.

Filha diz que Flordelis sabia de plano para matar pastor



Em depoimento à Polícia Civil no dia 24 de junho, uma das filhas adotivas da pastora e deputada federal Flordelis dos Santos de Souza confirmou que pediu a um dos irmãos, Lucas Cézar dos Santos, para matar o seu pai, o pastor Anderson do Carmo. Marzy Texeira da Silva também relatou que a mãe sabia de seu plano.

Ainda em depoimento, Marzy afirmou que, em conversa pelo WhatsApp, ofereceu a Lucas R$ 10 mil para matar o pastor. Ela contou que a quantia seria paga com dinheiro que furtaria da própria vítima. Marzy alega que Lucas aceitou o combinado e disse que pretendia assassinar Anderson dentro da casa da família, onde ele acabou sendo executado. Marzy também disse que contou à mãe sobre o seu plano para matar Anderson. Segundo ela, Flordelis disse apenas que não tinha dinheiro e alertou a filha para que não fizesse nada de que se arrependesse depois.

Saiba como fica o trânsito para jogo entre Grêmio e Palmeiras



Nesta terça-feira (20), o Grêmio enfrenta o Palmeiras, na Arena, às 21h30, em partida válida pela Copa Libertadores da América. E para facilitar o deslocamento dos torcedores até o local, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou um esquema de trânsito e transporte para o jogo. A expectativa é que a partida movimente em torno de 50 mil torcedores.

A linha Especial Futebol disponibilizará 13 ônibus, saindo cerca de três horas antes do jogo do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, e após a partida também. Além dos coletivos, mais táxis estarão circulando, com ponto de embarque e desembarque embaixo do viaduto da BR-448. Após o confronto entre os times, serão ofertados dez ônibus articulados da Carris. Além disso, vão estar disponíveis 23 lotações, localizadas na avenida Padre Leopoldo Brentano depois do jogo. Outra forma de ir até o estádio é através da Trensurb: os torcedores devem desembarcar na estação Anchieta e andar cerca de dois quilômetros até o estádio. As pessoas que optarem por ir de carro, devem prestar atenção nas alterações das ruas. O acesso à Rodovia do Parque pode ser bloqueado três horas antes. Já a avenida Voluntários da Pátria pode vir a ter sentido único em direção ao Centro depois da partida, entre a rua Adelino Machado de Souza e a rua São Jorge.

