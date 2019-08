Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta terça

Temperaturas ficam amenas nesta terça-feira no Rio Grande do Sul

Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens. Há chance de neblina e chuva em alguns pontos isolados do Rio Grande do Sul. Nos próximos dias, os termômetros devem marcar máximas acima dos 30°C em diversas regiões.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima deve ser de 14°C, enquanto a máxima chega nos 25°C.

Ônibus é incendiado e passageiros ficam feridos em Canoas



No início da madrugada desta terça-feira (27) pelo menos quatro criminosos invadiram o terminal Mathias Velho, em Canoas, na Região Metropolitana, e atearam fogo em um ônibus. Segundo a polícia, ao menos 14 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave.

De acordo com a Brigada Militar (BM), os criminosos, que usavam toucas, chegaram em um carro por volta das 23h50, entraram em um dos ônibus que estavam no terminal e jogaram combustível no coletivo. Eles teriam mandado os cerca de 15 passageiros — além do motorista, do operador e de um fiscal — saírem do veículo.

Governo rejeita ajuda de US$ 20 milhões do G7 para a Amazônia



Na noite desta segunda-feira (26), o Palácio do Planalto confirmou que o governo federal rejeitou a oferta de US$20 milhões (aproximadamente R$83 milhões) dos países do G7 (grupo dos países ricos) para ajudar no combate às queimadas na Amazônia.

O anúncio do auxílio em dinheiro foi feito nesta segunda-feira (26) pelo presidente francês, Emmanuel Macron, que tem antagonizado com Bolsonaro uma crise diplomática aberta que tem como pano de fundo a onda de incêndios na Amazônia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não participou da reunião em que os líderes do G7 trataram da oferta. Entretanto, Macron disse que o norte-americano apoiava a iniciativa.

Jair Bolsonaro reúne governadores para discutir queimadas na Amazônia nesta terça



Durante a manhã desta terça-feira (27), o presidente Jair Bolsonaro se reunirá com governadores de estados que fazem parte da chamada Amazônia Legal para discutir ações de combate às queimadas na região. O encontro está marcado para às 10h e acontecerá no Palácio do Planalto quatro dias após o presidente ter assinado um decreto autorizando o envio de tropas das Forças Armadas à Amazônia.

A Amazônia Legal é composta por nove estados – Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do estado do Maranhão – e todos pediram ao governo federal a atuação dos militares.

Lançado edital para obra de revitalização da Usina do Gasômetro em Porto Alegre



Na manhã desta segunda-feira (26) foi lançado o edital de concorrência pública internacional para obra de revitalização da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. A atração turística, junto à orla do Guaíba, está fechada desde novembro de 2017. Os investimentos estimados em R$ 12,5 milhões são oriundos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e de recursos próprios da prefeitura. O projeto integra a requalificação da orla, que já teve o trecho entre o Gasômetro e a Rótula das Cuias entregue à população.

A administração municipal acrescenta que esta será a maior intervenção realizada nos mais de 90 anos do prédio. Segundo a prefeitura, os espaços ganharão equipamentos, mas manterão a essência de exibição de espetáculos experimentais.

Grêmio enfrenta Palmeiras hoje à noite e precisa da vitória para passar de fase

A terça-feira (27) é de decisão para o Grêmio na Copa Libertadores da América. No Estádio Pacaembu, às 21h30, o time entra em campo pela partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Com a derrota por 1 a 0 na última terça, só a vitória interessa para o Tricolor em São Paulo. Se os gremistas devolverem o resultado da Arena, a vaga será decidida nos pênaltis. Em caso de vitória por um gol de diferença a partir de 2 a 1, o Grêmio garante a classificação.

Deixe seu comentário: