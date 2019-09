Fique bem informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta terça

Chegada de ar frio derruba temperatura e traz chuva para o Rio Grande do Sul

Depois de um dia atípico com máximas ao redor dos 40ºC, a terça-feira (10) será marcada pelo ingresso de um ar mais frio que deverá baixar a temperatura e trazer chuva para grande parte do estado. Está prevista chuva, com eventuais rajadas de vento no Oeste, Sul e em pontos do centro do Rio Grande do Sul. A queda de temperatura será registrada na maioria das cidades. A temperatura mais alta será registrada em Passo Fundo, que chegará a 32ºC nesta terça-feira.

Serviço do Dmae deixa 38 bairros de Porto Alegre sem água

Serviços de manutenção no Sistema Menino Deus, nesta terça-feira (10), vão provocar interrupção no abastecimento de água em 38 bairros das zonas leste e sul de Porto Alegre. Mesmo com previsão de chuva, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) confirma os serviços. A previsão é de retorno do abastecimento para a noite desta terça.

Presidente do Senado desiste de votar Previdência esta semana

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, desistiu de tentar votar esta semana a proposta de emenda à Constituição (PEC) que trata da reforma da Previdência. Ao sair do Palácio do Planalto, onde visitou o presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, Alcolumbre afirmou que a votação em primeiro turno da reforma deverá ficar para a próxima semana. Na semana passada, após a aprovação do relatório da PEC na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o presidente da Casa manifestou a vontade de firmar um acordo entre os líderes para votar o texto em primeiro turno sem o cumprimento do prazo mínimo de cinco sessões de discussão.

Bolsonaro deve ficar internado até o fim de semana e poderá viajar para Nova York

Após cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro está em recuperação e deve ficar internado até o fim de semana. De acordo com o cirurgião Antônio Luiz Macedo, Bolsonaro poderá viajar para Nova York no dia 24 de setembro para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Juventude goleia Imperatriz e fica com última vaga para série B do Brasileirão

O Juventude carimbou o passaporte para a série B do Brasileirão nesta segunda-feira (9). A equipe de Caxias do Sul goleou o Imperatriz do Maranhão por 4 a 0 e classificou-se para as semifinais da série C do Brasileirão, garantindo uma das quatro vagas à segunda divisão. Com a vitória, o Juventude vai enfrentar o Náutico, que empatou no tempo normal com Paysandu, mas se consagrou nos pênalitis nos Aflitos. Já para o Imperatriz, resta esperar o calendário da série C do ano que vem.

Deixe seu comentário: