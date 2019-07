Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta terça

Mesmo com sol, frio volta a ficar intenso nesta terça-feira

O sol predominará nesta terça-feira (16) em todo o Rio Grande do Sul, mas mesmo assim as temperaturas serão baixas. Conforme a MetSul Meteorologia, a tarde pode ser mais amena em algumas localidades do RS. Em Porto Alegre, o tempo fica firme e ensolarado. A mínima é de 6ºC e a máxima será de 15°C.

Salários dos servidores estaduais de junho serão quitados apenas em 12 de agosto

Com o adiamento do anúncio do calendário de pagamento dos salários de servidores que recebem acima de R$ 4,5 mil para o dia 23, a folha de junho será quitada somente no dia 12 de agosto. Este será o maior atraso desde que começou o parcelamento, em agosto de 2015, ainda no governo de José Ivo Sartori. Se não houver entrada de recursos extraordinários, a previsão é de que a folha de julho só comece a ser paga no dia 23 de agosto pela gestão de Eduardo Leite.

Rio Grande do Sul é considerado o estado brasileiro com menor crescimento populacional

De acordo com um estudo divulgado nesta segunda-feira (15) pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), o Rio Grande do Sul é o estado com a menor taxa de crescimento populacional do Brasil. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo que o percentual de idosos aumenta, o número de pessoas que integra o grupo em idade potencialmente ativa (15 a 64 anos) diminui. Entre as causas apontadas para essa redução está o fato de o Rio Grande do Sul, que possui 11,3 milhões de habitantes, segundo o IBGE, ser considerado “fechado” para as trocas migratórias.

Sine Municipal oferece 140 vagas de emprego nesta terça

A partir desta terça-feira (16), 140 oportunidades de emprego no Sine Municipal de Porto Alegre estarão disponíveis. Os interessados devem procurar a unidade localizada na esquina da avenida Sepúlveda com Mauá, no Centro Histórico, das 8h às 17h, com carteira de trabalho e comprovante de residência.

A partir de hoje, será possível bloquear ligações de telemarketing

Encerra nesta terça-feira (16) o prazo para que as empresas de telefonia criem a lista nacional de bloqueio de telemarketing. O consumidor que não quiser receber ligações de ofertas de empresas como Claro/Net, TIM, Vivo, Nextel, Oi e Sky deve se cadastrar no portal naomeperturbe.com.br. A lista, porém, não bloqueia ligações das empresas de telecomunicação com fins de pesquisa ou de empresas de outros setores que queiram vender seus produtos. Neste caso, o usuário fica protegido somente de chamadas indesejadas com o propósito de vender serviços de telefonia, TV por assinatura ou internet.

