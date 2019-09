Fique bem-informado: confira as cinco principais notícias desta terça-feira

Frio se intensifica e Rio Grande do Sul deve registrar mínima de 1ºC nesta terça

Nesta terça-feira (3), a previsão segue sendo de temperaturas baixas para todo o Rio Grande do Sul. As regiões da Campanha, Sul e Fronteira poderão começar com mínimas de 1°C. A temperatura baixa poderá ser sentida em Bagé, Jaguarão e Quaraí, por exemplo. O sol predomina em quase todo o estado, mas o reforço de uma massa de ar polar fará com que a temperatura suba menos na comparação aos últimos dias. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima na capital deve ser de 7°C, enquanto a máxima não passa dos 17°C.

Presidente do Senado deve barrar CPI contra ministros do STF

Em meio à tensão entre Congresso e Judiciário, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), prepara o arquivamento de uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) articulada para investigar os ministros do Suprimo Tribunal Federal (STF). De autoria do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), o requerimento será protocolado nesta terça-feira (3).

A investida tem origem no movimento Muda Senado, Muda Brasil. Formado por 21 senadores, o grupo está disposto a enfrentar Alcolumbre para dar vazão as investigações. Na quinta-feira (29), conseguiu as 27 assinaturas necessárias para o pedido de CPI.

Capes corta 5.613 bolsas de pesquisa a partir deste mês

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (Capes) anunciou nesta segunda-feira (2) o corte de 5.613 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado no Brasil a partir deste mês. É o terceiro comunicado do tipo neste ano. Ao todo, a Capes vai deixar de oferecer cerca de 11 mil bolsas e não serão aceitos novos pesquisadores neste ano.

STJ mantém condenação ao estado do RS por danos morais a sobrevivente do incêndio da boate Kiss

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) não reconheceu o recurso do estado do Rio Grande do Sul em ação movida por sobrevivente do incêndio na boate Kiss, e manteve o pagamento de indenização de R$20 mil por danos morais. A tragédia aconteceu em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, em 27 de janeiro de 2013, matando 242 pessoas.

O julgamento aconteceu na Segunda Turma da Corte Superior, em 15 de agosto, e teve a decisão divulgada na segunda-feira (2).

Obras de conclusão da ciclovia da Ipiranga começam nesta terça

As obras para conclusão da ciclovia da avenida Ipiranga começam nesta terça-feira (3), às 11h, na esquina da avenida Cel. Lucas de Oliveira com a Ipiranga. O trecho, de 1,7 km, se estende da avenida Salvador França até a avenida Cel. Lucas de Oliveira. O serviço é uma contrapartida do Iguatemi pela expansão do shopping.