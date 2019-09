Fique bem-informado; confira cinco principais notícias desta sexta-feira

Chuva retorna nesta sexta-feira no Rio Grande do Sul

A chuva retorna ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (6). No Norte do estado, chove desde o início do dia. Conforme uma frente quente avança em direção ao Sul, a instabilidade deve atingir quase todos os municípios ao longo do dia. O sol aparece entre nuvens na Grande Porto Alegre e em parte do Interior no início do dia. No entanto, com o avanço, a nebulosidade toma conta. São esperadas trovoadas, e há risco de granizo em pontos isolados. O amanhecer será frio e, ao longo da tarde, as temperaturas sobem um pouco. Em Porto Alegre, o dia começa com sol e deverá ter chuva ao longo do dia. A mínima deve ser de 10°C e a máxima chega aos 23°C.

Com 19 vetos, Bolsonaro sanciona lei sobre abuso de autoridade

Após tramitações, o presidente Jair Bolsonaro sancionou, nesta quinta-feira (5), a lei de abuso de autoridade. Hoje era a data-limite para a tomada da decisão. Ele vetou 19 itens – que, ao todo, somam 36 dispositivos – do projeto que endurece a punição a juízes e procuradores.

Os ministros da Justiça, Sérgio Moro, e da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, foram consultados pela presidência para decidir sobre os vetos. A Advocacia-Geral da União (AGU) e a Controladoria-Geral da União (CGU) também auxiliaram nas decisões de Bolsonaro. Agora caberá ao Congresso Nacional manter ou derrubar a decisão do presidente da República em sessão conjunta, formada por deputados e senadores.

Augusto Aras substituirá Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República

O presidente Jair Bolsonaro indicou, na tarde desta quinta-feira (5), o subprocurador Augusto Aras para substituir Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República (PGR). O anúncio foi feito pelo chefe do Executivo hoje durante evento no Ministério da Agricultura e será publicado na edição do Diário Oficial da União nesta sexta-feira (6). A indicação deverá passar por uma sabatina no Senado.

Pela primeira vez em quase 20 anos, o presidente escolheu para a PGR um procurado que não estava incluído na lista tríplice, uma sugestão de nomes para ocupar o cargo feita pela Associação Nacional de Procuradores. Aras entrou em campanha por fora da lista e criticava o instrumento, dizendo que ele representava interesses corporativistas da categoria.

UFRGS alerta para níveis orçamentários críticos que podem ter “consequências graves”

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou, nesta quinta-feira (5), uma nota em que atualiza a situação da instituição em meio a sérios problemas financeiros com o contingenciamento de verbas orçamentárias pelo governo federal. Conforme o documento, a instituição atingiu “níveis orçamentários críticos” e, não havendo o desbloqueio integral das verbas de custeio, as consequências devem ser “gravíssimas”, pela inviabilização de realizar “despesas básicas de funcionamento e manutenção operacional”.

Inter decide Copa do Brasil contra Athletico no Beira-Rio

O Internacional decidirá a Copa do Brasil dentro do Beira-Rio. No sorteio realizado na quinta-feira (5), na sede da CBF, ficou definido que o Athletico receberá o primeiro jogo da decisão. Uma semana mais tarde, o confronto acontecerá em Porto Alegre. As finais da Copa do Brasil estão marcadas para as próximas duas quartas-feiras: 11 e 18 de setembro.

