Uma operação especial interditou quatro bares e casas noturnas no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre

Uma operação realizada pela prefeitura de Porto Alegre com o apoio de órgãos municipais e estaduais autuou ao menos cinco estabelecimentos no bairro Cidade Baixa, na noite de sexta-feira. Na rua Lima e Silva, a principal da região, as casas noturnas Cucko e Céu sofreram interdição por oferecerem risco iminente à segurança. Também tiveram as suas portas fechadas os bares Matita Perê (rua João Alfredo) e Boteko do Caninha (rua Barão do Gravataí, próximo ao antigo supermercado MobyCenter, hoje Nacional).

De acordo com os fiscais, esses quatro estabelecimentos ofereciam risco à segurança e apresentavam falhas referentes ao PPCI (Plano de Prevenção Contra Incêndio). A liberação para reabertura está condicionada à regularização da situação junto ao Corpo de Bombeiros. No caso do Matita Perê, os proprietários receberam uma autuação adicional, por permitirem que os clientes fumem em ambiente coletivo.

Durante a fiscalização, os fiscais ainda autuaram o bar e restaurante Osso, na esquina da Lima e Silva com a Lopo Gonçalves, por permitir que frequentadores se concentrem na calçada em frente à casa, dificultando ou mesmo impedindo o trânsito de pedestres. Os agentes ainda vistoriaram verificaram o Rock’n’Soul (rua João Alfredo), que não apresentou intercorrências. Já a boate Anticlub, no início da avenida Getúlio Vargas (bairro Menino Deus) estava no roteiro de vistorias, mas não funcionava na ocasião.

Conforme o secretário municipal de Segurança, Rafael Oliveira, a iniciativa serviu para dar uma resposta aos moradores do bairro, que vêm relatando uma série de problemas causados por uma vida noturna que é intensa porém nem sempre organizada: “Muitas pessoas vivem em constante estresse devido ao barulho excessivo, tráfico e consumo de drogas, dentre outros problemas”.

Vamos procurar manter essa parceria com as forças de segurança e órgãos municipais até que a sensação de segurança seja restabelecida”, frisou. Ele se referi ao fato de a operação contar com a participação da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), 9º Batalhão da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros.

Copa América

Inserida no calendário da Copa América como uma de suas cidades-sede, Porto Alegre já arrecadou mais de R$ 1,3 milhão em ISS (Imposto Sobre Serviços) nos quatro dos cinco jogos do torneio continental de Seleções já realizados na Arena do Grêmio. “Só no jogo de quinta-feira, 27, entre Brasil e Paraguai, a arrecadação de ISS será de R$ 517 mil para uma renda de R$ 10,3 milhões”, frisou a prefeitura.

“Vamos superar a expectativa inicial, de R$ 1,5 milhão em arrecadação com as cinco partidas, só com a venda de ingressos”, enalteceu o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto. Ele avalia como muito positivo o impacto do evento para a economia da capital gaúcha.

“Hotéis, restaurantes, bares, meios de transporte e o comércio registraram grande movimento nesses dias”, frisou. “Porto Alegre sabe receber bem os turistas. A nova orla, que comemora um ano neste sábado, foi a grande atração.” O cronograma de partidas da Copa América na Arena será encerrado nesta quarta-feira, às 21h30min, com o duelo entre as Seleções do Chile e Peru, pelas semifinais do torneio. Quem vencer, enfrentará Brasil ou Argentina, que na véspera se enfrentarão na noite anterior em Belo Horizonte (MG). A finalíssima está marcada para o domingo que vem, no estádio Maracanã.

(Marcello Campos)

