O radar da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um homem dirigindo a 159km/h na BR 386, em Tabaí. O motorista conduzia um Jeep Renegade com placas de Belo Horizonte e receberá multa de R$293,47, suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação.