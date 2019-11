Em uma operação-conjunta no fim de semana, a prefeitura de Porto Alegre, a Guarda Municipal e a Brigada Militar fiscalizaram estabelecimentos no bairro Cidade Baixa. O objetivo foi coibir som alto em bares, boates, restaurantes e veículos no turno da noite. Ao todo, cinco locais foram autuados por desacordo com alvará. Além disso, duas pessoas acabaram detidas por furto.