Fisco espanhol aceita acordo com CR7

A Agência Tributária espanhola deu sinal verde ao acordo entre Cristiano Ronaldo, a Procuradoria e a Advocacia do Estado, através do qual o ex-jogador do Real Madrid irá pagar uma multa de quase 19 milhões de euros (R$ 82 milhões) e será condenado a dois anos de prisão. O acordo implica que o jogador português não seja preso em troca de se declarar culpado de quatro delitos fiscais.

