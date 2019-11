Notas Mundo Fisiculturista de 82 anos espanca homem que tentou invadir sua casa

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2019

Uma fisiculturista de 82 anos conseguiu, na última quinta-feira (21), impedir que sua casa fosse invadida. Willie Murphy atingiu o intruso com uma mesa, derramou xampu no rosto dele e bateu nele várias vezes com uma vassoura até que a polícia chegasse. O caso ocorreu em Rochester, no estado americano de Nova York.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário