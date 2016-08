Flagrado no antidoping, goleiro Jacsson, do Inter, recebe suporte do clube

O goleiro Jacsson, do Inter, que foi flagrado no exame antidoping por uso da substância corticoide, um anti-inflamatório, está recebendo suporte jurídico do clube. O exame do arqueiro suplente de 22 anos deu positivo para o corticoide na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, em 17 de julho, quando ficou no banco de reservas. O confronto, que marcou na ocasião a estreia de Falcão como técnico da equipe, aconteceu no Beira-Rio, pela 15ª rodada do Brasileirão. Na mesma partida, Arouca, do Palmeiras, também foi flagrado no exame.

O Colorado, por meio de duas notas oficiais publicadas no site do clube nesta quarta-feira (31), garantiu que confia “plenamente na sua inocência”, por ser um atleta “exemplar”. As notas foram assinadas pelos vices dos departamentos jurídico e de futebol, Giovani Gazen e Fernando Carvalho, respectivamente. O Inter já iniciou o processo de defesa legal do goleiro, que foi afastado do jogo diante do Fortaleza, pela Copa do Brasil, nesta quarta.

