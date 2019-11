Flamengo e River: o que o torcedor precisa saber ao chegar em Lima para a final da Libertadores

Os torcedores de Flamengo e River Plate que começam a desembarcar em Lima para a final da Libertadores, neste sábado (23), precisam tomar alguns cuidados na chegada à capital peruana.

Principalmente no que diz respeito a comunicação, transporte e troca de dinheiro. Antes de retirar o ingresso para a decisão, processo que se inicia nesta segunda-feira.

Os flamenguistas têm a preferência no hotel Domus Art, localizado na Bajada del ponte John Lennon, cto de playas, San Miguel 15086, a partir das 14h, horário local.

Veja algumas dicas:

Comunicação

Ao chegar a Lima, a fila de imigração tem sido enorme e a espera passa de uma hora. Quem vem sem um chip de celular que funcione no país pode acessar a internet do aeroporto por no máximo uma hora. Então, o ideal é ativar o Wi-Fi apenas depois de passar pela imigração. Assim, é possível verificar valores do transporte por aplicativo para o hotel de destino, caso seja a opção.

Detalhe: No aeroporto há apenas um posto da operadora Claro, que vende plano de dados único de 70 dólares. Com o uso da Wi-Fi é possível encontrar o transporte até o hotel e comprar o chip e o plano de dados bem mais barato nos bairros da cidade. Na loja da Claro, o chip custa 5 soles e há planos entre 10 e 30 soles, de até 3 GB, que duram 30 dias.

Transporte

Como no Brasil, o transporte no aeroporto é caótico e há abordagem no portão de saída. A oferta é dos chamados táxis oficiais. Que custam muito mais caro, cerca de 40 dólares. Eles ainda dizem que o Uber não entra ali. Mas a corrida de Uber custa cerca de 40 soles. Mais de três vezes mais barato. Por isso, o ideal é estar com a internet do aeroporto. Outros aplicativos de táxi também funcionam para consulta.

Câmbio

O ideal é chegar com algum valor em dólar para trocar por soles no aeroporto, para o caso de alguma emergência. A cotação por lá é bem pior do que no Centro. A melhor até agora é 3,35 soles por dólar. A do real está 0,65 soles mas na região central chega a 0,80. Não vale a pena trocar a moeda brasileira.

Ingressos

Pontos para retirada de 18/11 a 23/11 (Todos os públicos)

Preferencial Flamengo: Domus Art, na Bajada del ponte John Lennon, cto de playas, San Miguel 15086. O horário de funcionamento: segunda, das 14h às 22h; terça a sexta, das 11h às 22h; sábado, das 11h às 14h30

Preferencial River Plate: YOY Lima Box Park – Parcela H, Jockey Club, na Carr. Panamericana Sur, Cercado de Lima 15023. O horário de funcionamento: segunda, das 14h às 22h; terça a sexta, das 11h às 22:00; sábado, das 11h às 14h30.