Flamengo enfrenta Peñarol pela 3ª rodada da Libertadores

Nesta quarta-feira (3), o Flamengo enfrenta o Peñarol, às 21h30, no Maracanã, pela terceira rodada da Copa Libertadores. De olho na liderança do Grupo D da competição e embalado pela conquista da Taça Rio, o rubro-negro dá foco máximo a partida desta noite. Se vencer, a equipe assume o primeiro lugar isolado com nove pontos, ultrapassando a LDU (que também tem seis) e se afastando do Peñarol com apenas três. O San José, da Bolívia, ainda não somou ponto.

O técnico Abel Braga retorna ao comando do time após passar mal durante o jogo com o Fluminense na semana passada. Abel ficou três dias internado, fez exames e foi liberado para trabalhar esta noite.

