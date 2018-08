Por conta de um empréstimo feito há mais de vinte anos, o ex-presidente do Flamengo Kléber Leite foi afastado por dez meses do quadro associativo do clube. A punição foi decidida durante reunião realizada na madrugada desta sexta-feira, e que envolveu o Conselho Deliberativo. Kléber Leite presidiu o Flamengo entre 1995 e 1998.

