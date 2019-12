Porto Alegre Flanelinhas são detidos pela Guarda Municipal na Orla do Guaíba

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Flanelinhas atuavam próximo ao restaurante 360 POA Gastrobar

Agentes da GM (Guarda Municipal) foram acionados para atender uma ocorrência na noite de terça-feira (10), próximo ao restaurante 360, na Orla Moacyr Scliar, a Orla do Guaíba, em Porto Alegre.

Foram detidos dois homens que atuavam como flanelinhas e estariam extorquindo motoristas ao estacionar próximo do local. Relatos de agressão a um dos funcionários também foram registrados pela Guarda Municipal.

“A lei que proíbe a atividade de guardador de carro justamente vem com esse propósito: coibir a atuação dessas pessoas que usam a atividade de flanelinha para achacar a vítima. É para evitar essas ocorrências que o projeto de lei foi aprovado”, destacou o secretário municipal de Segurança e autor do projeto de lei que veta a atividade de flanelinhas na Capital, Rafael Oliveira.

Aprovado no dia 18 de novembro, o projeto aguarda a sanção do prefeito Nelson Marchezan Júnior. “A atuação da Guarda Municipal é determinante para a segurança dos comerciantes e frequentadores da Orla”, ressaltou um dos sócios do restaurante 360, Edemir Simonetti.

