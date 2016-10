Flautistas americanos, italianos e brasileiros participam da apresentação de música erudita no Santander Cultural

No próximo sábado (8) de outubro, às 17h, o Santander Cultural apresenta o VII Encontro de Flautistas, com instrumentistas americanos, italianos e brasileiros.

O recital reúne os flautistas João Batista Sartor (Brasil), Christine Erlander Beard (EUA) e Elena Cecconi (Itália) para interpretar obras de diferentes períodos da música, de autores como Saverio Mercadante, F. Kuhlau, E. Bozza, J. S. Bach, A. Piazzolla, A. Hagman, Patrick Nunn, Herman Beeftink, Osvaldo Lacerda, Tristain Murail, Dimitri Cervo e Daniel Wolff.

Os músicos brasileiros Daniel Wolff (violão), Rodrigo Alquati (violoncelo) e Ayres Pothoff (flauta) participam do encontro, que é considerado um dos mais prestigiados eventos dedicados a flauta do País, anualmente realizado em Porto Alegre.

O projeto Ouvindo Música do mês segue com o violonista vencedor do Prêmio Juan Carlos Amat, Jean Lopes, dia 15. Nico Rezende, autor de sucessos dos anos 1980 como Esquece e Vem e Pense nisso amanhã, faz show solo dia 22.

O cantor João De Almeida Neto, um dos mais consagrados nomes da música gaúcha, encerra agenda dia 29, último sábado de outubro.

SERVIÇO:

VII ENCONTRO DE FLAUTISTAS DO RS

Erudito – Átrio do Santander Cultural

Dia 8 de outubro, sábado, 17h

R$ 12,00 inteira | meia para estudantes e maiores de

60 anos | isenção clientes e funcionários Santander

Santander Cultural (Rua Sete de Setembro, 1028, Centro Histórico de Porto Alegre)

Telefone: (51) 3287.5500

