FlÃ¡via Alessandra e Otaviano Costa apresentam leilÃ£o em noite de gala em Miami

Flávia Alessandra e Otaviano Costa apresentaram na noite desse sábado (14) , em Miami (EUA), o leilão da noite de gala do BrazilFoundation, ONG que arrecadar verbas para ações sociais no Brasil.

O leilão vendeu objetos como o capacete do piloto Tony Kanaan por U$ 21 mil (cerca de R$ 84 mil reais) no Hotel Mandarin Oriental. Para a cerimônia, a musa também não economizou e usou um vestido rosa pink com bordados da grife Badgley Mischka, queridinha de famosas como Jennifer Lopez, Katy Perry e Kate Winslet, e que dispõe de modelos que custam mais de R$ 60 mil.

A festa reuniu, ainda, a apresentadora Ana Hikcmann, a top model Adriana Lima e a atriz Carol Castro – responsável por comandar cerimônia ao lado do jornalista e apresentador Pedro Andrade. A música da noite ficou por conta da cantora Sandra de Sá e apresentação do DJ Guga Guizelini.

