Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2020

Flávia Alessandra viverá uma personagem com um mistério a ser decifrado em “Salve-se quem puder”, novela das 7 que estreia no dia 27 de janeiro. A atriz interpreta a sofisticada Helena, mulher que abandonou a filha, Luna (Juliana Paiva), ainda bebê, na fronteira do México com os Estados Unidos. O motivo? Flávia conta que nem ela, nem Juliana sabem.

A atriz conta que até hesitou em assumir o papel sem saber seu histórico. “Esse é meu grande conflito e o ponto de interrogação da Helena, minha personagem. De início, quando recebi a sinopse, fiquei muito indignada. Queria saber o que tinha acontecido e aí não consegui aceitar. Falei: ‘Não vai rolar, gente. Não vou fazer’. Quase caiu, mas depois de falar com o Daniel [Ortiz, autor] e com o Fred [Mayrink, diretor], eu entendi que esse mistério é que se tornou o desafio para eu encarar e aceitar fazer a Helena, uma mulher que abandonou sua filha na fronteira do México com os Estados Unidos. Eu não sei o porquê, de fato. Nem eu, nem a Ju. Estou esperando os capítulos, sei que há uma justificativa, alguma coisa foi feita no passado, mas eu não sei o que é”, afirma Flávia, que repetirá a dobradinha de mãe e filha com Juliana Paiva com quem também contracenou em “Além do Horizonte” ( TV Globo, 2011).

Para o papel, Flávia adotou um novo corte de cabelo e afirmou ter aprovado o visual da personagem. “Foi bom ter mudado. Nunca tive o cabelo assim curto e nesse tom. Acho que me deu uma outra cara. Acho que esse corte é a cara da personagem. Ela tem um figurino que está lindo. São peças com cortes retos, básica, não tem excesso em nada. Ela é bem clean, bem chique, bem elegante, mas, ao mesmo tempo, uma mulher fresh, do dia a dia. Os looks estão lindos mesmo.”

