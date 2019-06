Flavia Sampaio conta que nunca pensou em separar de Eike Batista

Flavia Sampaio acaba de inaugurar mais uma loja do PowerLook – a quarta de seu serviço de aluguel de vestidos de festa. A empresária conta que o empreendimento fatura R$ 1,5 milhão anualmente e que faz sucesso por estar alinhado com o mundo de hoje, cada vez mais preocupado com o planeta. A empresária contou que nunca pensou em se separar de Eike Batista.

“As pessoa entenderam que não precisam comprar uma roupa diferente para cada evento. No nosso negócio, elas estão sempre com uma peça nova, mas o consumo é consciente”, contou Flavia. “Fiquei mais atenta ao meio ambiente depois do nascimento do meu filho Balder [que completará 6 anos no dia 19 de junho]. As ações são mais importantes do que falamos. Somos exemplos para as crianças.”

Balder, aliás, é fruto da relação de 15 anos que a carioca, que prefere não revelar a idade, tem com o empresário Eike Batista. Flavia, uma ex-modelo que chegou a ser elenco de apoio na novela “Malhação”, esteve ao lado do “namorido” em todos os momentos desde que ele foi preso em janeiro de 2017, por corrupção ativa e lavagem de dinheiro na Operação Eficiência, desdobramento da Lava-Jato no Rio.

Ele teve a prisão preventiva decretada depois que dois doleiros disseram que ele pagou US$ 16,5 milhões, cerca de R$ 52 milhões em propina, ao ex-governador do Rio Sérgio Cabral. A prisão foi decretada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal. A prisão no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, durou até abril e foi revogada pelo ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O PowerLook não é sua primeira incursão fashion. Você foi modelo no passado. Curte moda?

“Aos 14 anos, já dava aulas de balé clássico. Meu foco sempre foi ganhar dinheiro, conquistar minha independência. E a moda poderia me proporcionar isso. Não sonhava ser modelo”.

Costuma pedir conselhos ao Eike?

“Como não tenho sócio, divido tudo com ele. Estou sozinha nessa, mas com o Eike por trás como um grande conselheiro”.

Qual foi o momento mais difícil nessa história do Eike?

“Foram vários… Eike tinha ido para Nova York, e eu cheguei no dia seguinte com o nosso filho. Assim que abriu a porta do apartamento, ele me contou o que estava acontecendo. Virou e disse: “Eu não vou fugir, essa não é minha postura. Sempre fiz tudo pelo Brasil. Vou voltar para lá e você fica aqui com o Balder”. Ali foi complicado. Queria estar ao seu lado, mas tínhamos um bebê e não sabíamos como a situação se desenrolaria. Precisei ser forte”.

Pensou em separação?

“Nunca. Eike é incrível. Ele conquista porque é brilhante, inteligente e extraordinário”.

Acredita que Eike dará a volta por cima?

“Sem dúvida. Ele vai dar a volta por cima”, disse.

