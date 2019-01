O deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro empregou até novembro do ano passado em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio a mãe e a mulher de um ex-policial militar suspeito de comandar milícias no Rio. O ex-capitão da PM Adriano Magalhães da Nóbrega está foragido e é um dos 13 alvos de uma operação deflagrada nesta terça (22) pelo Ministério Público.

