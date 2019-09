Flávio Bolsonaro vai à China conhecer a empresa Huawei

Depois da polêmica viagem de deputados do PSL à China, no início do ano, é a vez de Flávio Bolsonaro (RJ) embarcar para o país asiático. Já em baixa com a militância radical bolsonarista, por conta do caso Queiroz e de não assinar a CPI da Lava Toga, o filho do presidente vai passar quase dez dias em missão oficial, a convite da embaixada chinesa. Pretendem, inclusive, já no primeiro dia em Pequim, conhecer a empresa Huawei – muito criticada no mundo bolsonarista.

A programação inclui encontro com ministro do Partido Comunista Chinês e visita ao Parlamento. Irajá Abreu (PSD-TO), Rogério Carvalho (PT-SE), Espiridião Amin (PP-SC) e Chico Rodrigues (DEM-RR) também participarão.

No início do ano, uma comitiva de deputados do PSL também foi à China e acabou sendo chamada por Olavo de Carvalho de “semianalfabetos” e “caipiras”. O guru bolsonarista disparou também contra a Huawei.

“O mundo globalizado não tem mais espaço para radicalismo. Hoje o mundo é capitalista”, disse o vice-líder do governo, Chico Rodrigues (DEM). Para ele, Olavo “vive se manifestando por espasmos alucinatórios”.

Por trás

O site O Antagonista apurou que a visita à Huawei de uma comitiva parlamentar integrada por Flávio Bolsonaro está relacionada à aprovação do PLC 79 (a nova Lei das Teles), que abre caminho para a recuperação da Oi.

Após a aprovação da nova lei, o BTG classificou a Oi como “ativo estratégico para investidores que desejam entrar ou expandir a sua presença no mercado brasileiro de telecomunicações”.

No ano passado, a Oi firmou uma parceria estratégica com a Huawei para desenvolvimento do 5G.

Em recente entrevista à revista britânica The Economist, o CEO da Huawei, Ren Zhengfei, disse que sua companhia está preparada para vender patentes da tecnologia 5G para alguma empresa ocidental – em uma estratégia para garantir sua “sobrevivência”.

A ideia, segundo o executivo, é combater as críticas ao domínio da Huawei no 5G e reduzir a preocupação do governo de Donald Trump em relação a questões de segurança nacional.

O caso da Huawei – um dos capítulos da guerra comercial dos Estados Unidos com a China – foi tema da recente visita de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos.

O deputado, que almeja o cargo de embaixador em Washington, voltou de lá com a missão de pressionar pela aprovação do PLC 79 e chegou a gravar vídeo defendendo a proposta. No mercado, especula-se sobre a venda da Oi à gigante americana AT&T.

Deixe seu comentário: