Flávio Rocha, CEO das Lojas Riachuelo, palestra para empresários em evento promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais e LIDE RS

O IEE (Instituto de Estudos Empresariais) e o LIDE RS (Grupo de Líderes Empresariais) promovem na próxima segunda-feira (5), às 18h30min, no Porto Alegre Country Club – Rua Líbero Badaró, 524 -, o evento Manifesto da Mudança: A Voz do Empresário. O encontro terá a palestra de Flávio Rocha, CEO das Lojas Riachuelo, um dos 15 maiores grupos empresarias do País, e será restrito para convidados e imprensa.

Rocha vai dissertar sobre o movimento Brasil 200 Anos, liderado por ele e que possui este nome pela referência aos dois séculos de independência do país, data comemorada em 2022 – ano que marcará o fim do mandato do Presidente da República, a ser eleito no próximo mês de outubro. Com esta iniciativa, o empresário propõe um debate para que a sociedade utilize as eleições de 2018 com o objetivo de reduzir o tamanho da gestão pública e aumentar a liberdade dos cidadãos.

Segundo o presidente do IEE, Júlio Lamb, o objetivo do evento é de oportunizar um debate para a conscientização das lideranças. “Para obtermos um Brasil que supere as dificuldades e os entraves é preciso comprometimento e engajamento. Mediante esta atuação, o país será mais livre para construir oportunidades e mais favorável para a criação empreendedora”, afirma.

O presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez, explica que o encontro em Porto Alegre pretende chamar a atenção da sociedade e da classe empresarial e política para a “extrema necessidade de uma máquina governamental mais eficiente, ágil e em sintonia com as reais demandas da sociedade e dos empreendedores, que são, de fato, quem fomenta o emprego e o desenvolvimento da Nação”.

